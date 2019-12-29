「美人痣」不是天生的？六大原因會令人長痣：情緒、睡眠都有影響

人身上或多或少都會有痣，不少人會基於美觀將臉上的痣除掉，反之也有些臉上的痣更能襯托出人的特色與美，臉上若有痣，東方人在看面向及運勢時更會去注意，所以究竟這些黑黑的小點是怎麼來的，又為什麼人會長痣呢？

可愛教主楊丞琳因眼角的痣而顏值大升級。（instagram@rainie77）

黑痣的學名為黑色素細胞痣，它可能長在身體上的任何部位，這些身上的黑點其實是由黑色素沉澱形成的，黑色素細胞會平均分散在身體各處，製造出黑色素後傳遞至表皮細胞。痣又分先天痣及後天痣，大部分人的痣是後天生長的，只有1%嬰兒出生時會有痣，這種痣就是先天痣。

可愛教主楊丞琳因眼角的痣而顏值大升級。（instagram@rainie77）

痣也分良性與惡性，大部分人身上的痣皆為良性，惡性的痣被稱為黑色素瘤，而痣的數量又和併發黑色素瘤的機率有關，如全身有100顆痣的人得到黑色素瘤的機率，相較於全身只有25顆痣的人高出3至4倍；而有大於2毫米以上的痣有50顆的人，得到黑色素瘤的機率是高於常人的4至50倍。

▼▼每個人身上的痣都大小不一，數量不均，是什麼樣的原因會促使人們長痣呢？（按圖放大）▼▼

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痣又依外型分為：皮內痣、混合痣及交界痣。有些痣容易成為惡性黑色素瘤，所以建議切除，如長在容易受到磨擦的痣、突然有很大變化的痣、黏膜的痣和指甲縫裡的痣，發生惡性黑色素瘤時千萬不要因命相觀點或美觀原因而拒絕除痣，以免造成憾事。

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