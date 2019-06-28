網民細數5位有痣女星　一顆美人痣讓顏值升級！

人們一討論起痣，不一定會講到面相和運程，但大家都會討論起這顆痣，會不會令你看起來更漂亮。最近有網民就再次講起「給顏值加分的痣」，瘋狂討論著因為臉上有痣而顏值大升級的明星偶像們。

簡單一顆痣，就能令你的顏值大升級！

最近於微博上，再次掀起了一個名為「#給顏值加分的痣」標籤，網民們都紛紛放出自己喜愛的「有痣明星」的相片。

根據網民們的回應，《開罐Opener》為大家精選了5位大熱女明星，大家快來看看她們的顏值有沒有因為一顆痣而大升級吧！

【1】金泫雅

紅遍亞洲的韓國小野馬泫雅，當初憑著性感的樣貌迅速走紅。而她臉孔會如此性感的小秘密，就是眼角一顆痣。未免因為過厚的妝容遮蓋了這顆美人痣，她每次化妝時，都會加深痣的顏色，更在當時掀起了化妝「畫痣」的熱潮！

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【2】藤井莉娜

日本平面模特兒藤井莉娜，在當年憑著嘴唇旁的「鯰魚雙痣」，在日本時尚雜誌《Vivi》瞬速走紅，幾年間成就為了當家模特兒。這兩顆痣雖然不是傳統的美人痣，但對稱的雙痣，再加上甜美的笑容，就好像自帶酒窩，非常可愛！

【3】楊丞琳

可愛教主楊丞琳當年接拍偶像劇《海派甜心》，在香港迅速入屋，其中原因不就是因為她甜美的樣貌嗎？眼角的將當時她甜美卻帶點小靈精的性格表露出來。現在的她雖然褪下了甜美一面，但這顆痣讓她看起來，多了一份成熟美！

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【4】彩瑛（TWICE）

韓國女團Twice 12人12色，在當中她可能並不是最美，但一顆嘴角痣，卻的確令她更為突出。這一顆嘴角痣，並沒有將她大食鬼的一邊暴露出來，反而將她鬼靈精的性格顯露無遺，讓無數粉絲記住這個可愛的小女孩。

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【5】薛家燕

說到美人痣，香港怎麼可能沒有代表呢？她就是剛衝出宇宙拯救世界的Captain Nancy薛家燕。現在已經出到60週年的她，年輕的時候，她的美貌絕對不輸給以上各位，再加上額頭上第三隻眼，讓她看的特別通透，才能夠紅透這麼多年，仍然是香港年輕人心中唯一的「美人痣女神」。