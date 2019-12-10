日雜LDK實測15款有色潤唇膏　素顏法寶第一名只需$39

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素顏時最需要一支潤色又保濕的有色潤唇膏，帶粉嫩色澤的潤唇膏讓雙唇如果凍般吸引，大大提升血色感。日本美容雜誌《LDK the Beauty》早前就市面上多款有色潤唇膏進行實測，並就產品的保濕力、顯色度與用後感三方面作出評分，推薦出最高分的十五款產品。

素顏時最需要一支潤色又保濕的有色潤唇膏（IG＠laneige_kr）

有色潤唇膏特別適合淡妝或素顏時使用，具有一定的顯色度但不會過濃，而且滋潤度也不比潤唇膏遜色。《LDK the Beauty》就市面上的一百款有色潤唇膏進行實測，嚴選出十五款最值得推薦的有色潤唇膏。

《LDK the Beauty》就市面上的一百款有色潤唇膏進行實測，嚴選出十五款最值得推薦的有色潤唇膏。(LDK)

按圖看第三位至第十五位排名：

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第二位：The Botanic Collection Melty Lip（櫻桃紅）

有色潤唇膏保濕力高達92%，滋潤度高，有效遮蓋唇紋。對於唇色與膚色較深的女生，粉紅色不但未能遮蓋原本唇色，更容易顯黑。相反，櫻桃紅色比粉紅色更自然，適合不同膚色的女生，打造由內而外的自然妝容。

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第一位：Kate CC Personal Lip Cream（RD-3）

開架品牌Kate除了眉粉和眼線筆受歡迎外，CC Personal Lip Cream系列亦是出色之作。這支有色潤唇膏保濕力高達90%, 即使於唇上塗抹了三十分鐘，嘴唇仍然能感受到滋潤的感覺。雖然保濕力不及The Botanic Collection Melty LipKate高，但Kate的有色潤唇膏有效打造充滿自然血色感的紅潤唇色，而且還與本來唇色非常融合，素顏時塗上也毫無違和感，令它取得最高的總評分，適會於冬季唇色因天氣寒冷而變得暗沉時使用。

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