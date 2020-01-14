【2020染髮】新年新髮色！5種大熱髮色推薦　薰衣草粉減齡又顯白

還在煩惱著要變換什麼新髮色，以在拜年中變得更奪目，又可以抓住 2020 的髮色潮流嗎？快來看看 2020 初春的熱門時尚精選髮色吧！無論是搶眼的淺粉色系，還是低調的灰啡色系都有好介紹，各位一定可以找尋最適合自己的命定髮色！

#蜜桃棕木

乍看之下是平凡的深棕色，隨不同角度的光源一照，便顯現出蜜桃色、珊瑚橘色的挑染巧思。這款蜜桃棕木色最適合喜歡低調，又不想沉悶單調的你。配搭長髮可以突顯沉靜優雅氣質，短髮亦不失活潑可人的感覺。

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#銀灰咖啡

咖啡色的基調中，帶有輕盈感的銀灰髮色，容易襯托出雪白肌膚，是顯白髮色之選。灰啡系髮色甜美可愛，在偏深暗色系的秋冬衣裝之下，因為日系大熱的髮色透明感，使造型也不感到厚重累贅，是相當受到青睞的時尚髮色。

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#薰衣草粉

如果想要萬眾矚目，薰衣草粉是 2020 年初春新潮髮色。紫中帶粉，再搭上波浪大捲，空靈又夢幻，適合性格中帶點小叛逆，又不失浪漫氣質的你。

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#深海藍色

總是覺得黑髮太黑太厚重，卻不想漂髮染上淺色，或染普通的啡系髮色的話，可以嘗試看看黑中挑染銀藍色的造型！低調華麗的藍色彷彿深海中的鯨魚，波光粼粼時隱時現，即使頭髮留長了也不擔心冒出來的色差。

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#挑染、髮尾混色

是的，眼尖的你或許已經注意到了，無論染萬年不敗的棕色系，或夢幻飄渺的粉色系，2020 的染髮重點在如何挑染、如何混染，不僅很看造型師的功力，也增添了更多變化。即使是同樣的棕色系，也能幻化出不同的感受，一點也不擔心撞色唷！

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快換上嶄新的形象，迎接普天同慶的新年吧！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】