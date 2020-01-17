「開架版YSL」價錢1/3效果激似日本爆紅　哪品牌唇膏或被開架取代

嘴唇只有一張，但對女生而言，唇膏從來不嫌多，一但品牌推出新包裝還是引不住入手，可是現實地問一句，你要的是顏色質素，還是高貴華麗的包裝？ 如有媲美專櫃的開架唇膏，簡直是小資女的福音，你願意一試嗎？

日本女藝人渡邊麻友也試用全新日本開架品牌LADIT的鑽石雙色唇膏。（watanabemayu_official@Instagram／lipscosme.com）

NARS Lipstick #2941 = LADIT 鑽石雙色唇膏 #02

NARS唇膏有名在備有60種色調，可塑造霧面、絲緞及透亮妝效，當中含有的熱情果籽油、辣木油，可以滋潤雙唇且顯色度高，而日本流行的 #2941是有微微的金粉，讓雙唇更豐滿，而且滋潤又有光澤感，非常受日本女生歡迎，而全新日本開架品牌LADIT的鑽石雙色唇膏 #02色號，則被指與NARS非常相似。

系列一共有6款色號，唇膏中間鑽石型的部分是含閃粉，搽上咀時便可以讓雙唇更有光澤，唇形瞬間立體水潤；配方含多種保濕成分，如玻尿酸、荷荷芭油等，令唇膏更滋潤，但又不黏膩。

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YSL Volupte Liquid Colour Balm #6 = L'Oreal Paris Caresse #806

YSL的唇膏是不少香港女生的最愛，2018年才推出的Volupte Liquid Colour Balm系列，銀管子，唇形的掃頭，吸引了一輪搶購熱潮；唇釉注入35%活性水份因子，顯色效果強，而且感受到保濕水潤，卻不會有黏膩感；它一共推出了12款顏色。

而L'Oreal Paris Caresse在日本推出初期已有「開架版YSL」之稱，雖然其包裝只是漸變色，但果然一打開唇釉，掃頭同樣是唇形設計，當中#806色號與YSL的#6最為相似；唇釉同樣是不黏膩很輕薄，透出淡淡的色彩，質地卻不及YSL濃稠，顯色度高，而L'Oreal Paris的氣味會較為自然。不得不提，YSL Beauté同屬L'Oréal旗下品牌，而Caresse唇膏香港也有售。

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Clarins Lip Comfort Oil # 01 Honey = Etude House Honey Cera Treatment Lip Oil

Clarins數年前推出了Lip Comfort Oil深受大眾歡迎，其蘊含豐富的植物萃取成分，修護能力極高，能滋潤嘴唇及撫平唇紋，持久力高，有些人會在晚間當唇膜使用，特別適合乾唇人使用；Clarins先後推出了7款不同水果香氣的款式，顏色也因款式而異，平日也可以搭配唇膏使用，不顯唇紋。

Etude House的護唇油是網上公認Clarins的代替品，其蘊含98%天然保濕力高的摩洛哥堅果油和植物精油，同樣做到滋潤唇部，但價錢只是Clarins的1/3，便可擁有雙同功效，但Etude House只提供一款Honey味，而且沒有顏色，所以不能像Clarins用作有色唇膏。

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資料來源：COSME ME