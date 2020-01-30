【眼霜】貴婦品牌Eye Cream值得投資嗎、$5150 15ml到底貴在哪？

眼霜一直都是各個護膚品牌的皇牌產品，要為眼周脆弱的肌膚提供頂級呵護，眼霜的配方及原材料都十分重要。 市面上某些眼霜產品雖然份量不多，卻配著上千元的價格在賣，反而引來名媛、貴婦的支持，到底這些昂貴的眼霜有什麼吸引之處？WIW 就來分析，這些貴婦級眼部保養乳霜矜貴之處，以及為大家推薦一生人必須要試用的眼霜。

▼▼以下三點是貴婦級眼霜矜貴之處，原來除了眼霜的珍貴成分，如何由品牌開始建立高貴的格調，也是重點之一。（按圖放大）▼▼▼​

▼▼▼​5款精選貴婦級眼霜推介（按圖放大），下文有更詳細解說▼▼▼​

精選頂級貴婦級眼霜推介1：La Mer 晶凝原肌全效修復眼霜

價錢：$3,300/ 15ml

珍貴護膚成份：La Mer 專利 Crystal Miracle Broth™ 晶凝活膚精華、The Filler Ferment™ 充盈酵母及 The Genaissance Ferment™ 晶凝原肌酵母

若說到貴婦級品牌，大部分都會直接聯想到 La Mer。La Mer 一直以來都著重於面霜和眼霜產品，以抗皺活化肌膚為主打功效。而這款堪稱創世紀的小圓球 Genaissan Cede 眼部精華霜，不但添加了La Mer 專利的護膚成分：Crystal Miracle Broth™ 晶凝活膚精華、The Filler Ferment™ 充盈酵母及 The Genaissance Ferment™ 晶凝原肌酵母，還有從大西洋急流中萃取的海藻複合物，珍貴紅藻及 24K 金成分，這些珍貴的原生成分都能讓眼周脆弱的肌膚達到活化效果。瓶罐當然也有專利設計，上面的小蓋子拿起後就是一個眼部按摩棒，金屬的成分搭配深海成分，堪稱能讓肌膚回到嬰兒膚質。

La Mer 晶凝原肌全效修復眼霜（IG@elc_zoe）

精選頂級貴婦級眼霜推介2：Cle de Peau 高效煥活眼霜

價錢：$2,100/ 15ml

珍貴護膚成份：鳶尾花萃取、光采明亮複合物EX

Clé de Peau 是個承襲法國奢華品牌精神的的日本品牌，精緻的品牌形象加上國際巨星的加持，即便沒有太多氾濫廣告，也讓 Cle de Peau 在貴婦名媛圈間，成了口耳相傳的推薦品牌。

高效煥活眼霜添加了經過六年培養和萃取而成的白尾鳶尾花萃取，鳶尾花能夠使肌膚豐滿和緊緻。並以科學方法使肌膚更緊緻年輕，在眼霜中加入了光采明亮複合物 EX 及美肌保養成分 4MSK，加強肌膚保濕之外，讓肌膚重拾飽滿同時幫助皮膚延緩老化。

Cle de Peau 高效煥活眼霜（IG@cledepeaubeaute）

精選頂級貴婦級眼霜推介3：La Prairie 稀世鉑金眼霜

價錢：$3,480/20 ml

珍貴護膚成份：柔光鑽石粉末及高濃度、高效能修護精華

在自瑞士的護膚品牌 La Prairie，將護膚品變成頂尖科技與藝術的完美結晶‎。雖然 La Prarie 的魚子精華系列是最為人廣知的產品系列，但稀世鉑金系列一樣矜貴而高效。稀世鉑金眼霜糅合高濃度、高效能修護精華，為眼周肌膚提供補濕滋潤，而且眼霜蘊含柔光鑽石粉末，賦予柔焦視覺效果，讓眼部肌膚變得明亮；眼霜的修護粒子十分微細，能瞬間滲透至肌膚底層，使雙眼散發自信光芒。

La Prairie 稀世鉑金眼霜（IG@laprairie）

精選頂級貴婦級眼霜推介4：Chantecaille 全新升級版鑽石級眼霜 +

價錢：$1,850 / 15ml

珍貴護膚成份：嫩膚生物幹細胞萃取、白花複合物，抗壓草本萃取

法國品牌 Chantecaille 的 Hero Product 之一鑽石級眼霜+，今年加入了全新升級配方，推出了全新升級版鑽石級眼霜 +。脂肽及嫩膚生物幹細胞萃取，可以促進膠原蛋白及透明質酸增生，幫助紓緩、平滑並減淡眼周細紋；為了改善都市女性常有的黑眼圈、浮腫問題，升級版鑽石級眼霜 +則加入了抗壓草本萃取、白花複合物及甜椒幹細胞萃取，三款全新成分，增強抗衰老及紓壓功效，針對性擊退黑眼圈及眼部鬆馳的衰老跡象。加上眼霜豐盈潤澤、奢華柔滑的質感，使它成為名媛、女星的愛用護膚品。

Chantecaille 全新升級版鑽石級眼霜 + （IG@chantecaille）

精選頂級貴婦級眼霜推介5：Guerlain 御庭蘭花黑蘭至臻再生眼唇霜

價錢：$5,150/15ml

珍貴護膚成份：黑蘭免疫科技、六神花精華、微珠光成分

Guerlain 的御庭蘭花黑蘭至臻再生眼唇霜，每克乳霜足足盛惠 343 大元，雖然價錢的確昂貴，但用後就會發現絕對值得。Guerlain 用了超過 15 年的時間，研究御庭蘭花這款於法國栽種生長的矜貴蘭花，利用專利黑蘭免疫科技調配強效活性成分，能加強肌膚的自我防衛機制，加強95% 負責肌膚自我防衛的細胞 ，為肌膚帶來全效抗衰老的功效。再加上六神花精華及微珠光成分，使肌膚減退細紋、提供修護之餘，令膚色變得明亮，煥發完美光采。

Guerlain 御庭蘭花黑蘭至臻再生眼唇霜 （IG@Guerlain官方網站）

貴婦等級的眼霜，不論從包裝和或成分都非常吸引人購入，但因為單價偏高也因應個人膚質不同，WIW還是建議要實際去試用、聞香和了解功效，更了解產品的調性才能決定要不要入手唷！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】