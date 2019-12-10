@cosme潤手霜排行榜　香港也買到？哪款消委會測試保濕度同獲4分

最近，感到皮膚的最大變化，就是「乾」！除了臉部肌膚變得乾燥、粗糙，手、腳亦然。千萬別因顧及臉部肌膚而忽略手腳的護理，尤其是經常也要「見人」的雙手。 日本知名的美妝網站@cosme就於近日公佈了人氣票選的「潤手霜排行榜」（截至2019年12月6日），部份產品更於香港有售。女生們不妨從中參考，看看有什麼值得購買的潤手霜？

點擊觀看「潤手霜」排行榜第三位至第二十位：

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【第二位】BOTANIST Botanical Hair Balm護髮霜

【第二位】BOTANIST Botanical Hair Balm護髮霜(botanist_official@Instagram)

沒錯！第二位上榜的確實不是潤手霜，而是BOTANIST的護髮霜！護髮霜具有摩洛哥堅果仁油、山茶籽油、荷荷巴油等保濕成份，極為滋潤，於是當日本女生將護髮霜塗上於髮尾頭髮後，不會將手上殘餘的護髮霜洗走，而是均勻塗抹在手掌與手背上；另外，也會將其直接用作潤手霜使用。有部份日本女生喜愛它的質感以及濕潤感，同時帶有清新的檸檬和天竺葵香氣。不過，也有日本女生指如果將它當成潤手霜使用，感覺會過於油膩，還是使用普通潤手霜比較好。

【第一位】凡士林純白花士苓

【第一位】凡士林純白花士苓(the_glamlivers@Instagram)

許多女生都將凡士林當成潤唇膏或唇膜使用，網上亦流傳不同凡士林的用法。而日本女生則愛將凡士林當成潤膚霜使用，她們於@cosme網站上留言指起初購買目的都是為了改善乾燥的嘴唇，沒想到亦同樣能為手、腳、膝蓋、肘部肌膚帶來滋潤效果同時防止乾燥，保濕力非常高。不過，當中也有日本女生認為凡士林也帶有油膩感，故只會於晚上時使用。

《01女生》曾經訪問過皮膚及性病科專科醫生陳俊彥醫生，他指出凡士林能提供保濕護膚效果的原因是，凡士林可為皮膚添加一層保護屏障，令水份難以蒸發，即時改善乾燥情況，不過對於本身皮膚非常乾燥的人士，再為它額外增加一層水份屏障也沒太大的作用，同時提醒需要適可而止地使用凡士林。

早前消委會亦找到50款潤手霜進行試驗（當中13款於香港有售），測試其保濕效能、減少水分流失效能及試用者評價，可按下文一覽：

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【同獲消委會測試其保濕效能高】Eau Thermale Avène極致滋潤護手霜

其中一款：Eau Thermale Avène極致滋潤護手霜​於消委會測試中，保濕效能達至4分；而於是次美妝網站@cosme「潤手霜排行榜」中亦佔第八位。

@cosme「潤手霜排行榜」第八位：Eau Thermale Avène極致滋潤護手霜，同時亦於早前消委會測試中，保濕效能達至4分。(avene.vichy.uriage@Instagram)

Eau Thermale Avène護手霜含有Avène抗敏活泉水、高效滋潤物等成份，而且不含香料，提供鎮靜舒緩肌膚，以及保濕滋潤的功效。有日本女生則認為護手霜的質感幼滑不油膩，甚至用以清爽來形容，塗上手後很快就已完全吸收，不需使用太多的份量已經能帶來高度的滋潤感。

（資料來源：@cosme）