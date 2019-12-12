【女生保健】OL久坐濕氣重　按摩這個穴位可袪水腫、瘦腿更可調經

三陰交穴位的按摩可加速體內除濕氣，長期按摩，不僅除水腫，對婦科調經還能有良好效果。（Auskteez Tran／ Unsplash）

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臉腫四肢沉重，久坐上班族濕氣太重易水腫？

睡醒時臉好像大了一圈，不但臉部出現水腫，走路時還會覺得四肢沉重，像裹了一條濕毛巾在頭上一樣，上完廁所發現排便軟軟綿綿的，甚至皮膚出現濕疹，中醫認為，這都是體內濕氣重的表現。台灣中醫診所醫師張文馨補充，現在上班族有很多都久坐、久站，或是都不愛運動，沒有在流汗的人，也很容易水腫。

中醫診所醫師張文馨（健康醫療網影片截圖）

利尿發汗排濕氣　按摩這穴位效果更好

張文馨醫師表示，水腫可以透過利尿和發汗能排出體內濕氣，搭配三陰交穴位的按摩，加速體內除濕氣，長期按摩，不僅除水腫，對婦科調經還能有良好效果。三陰交是人體肝經、脾經、腎經的交匯處，不但能幫助消除水腫，對女生的婦科、有經痛的人也能有保養效果。

三陰交穴位在小腿內側，腳踝正上方四隻手指頭併攏的地方，小腿的脛骨內側凹陷處，張醫師說，按壓穴位時大概按壓10秒，然後放開，然後重複10次，出現痠痠的為主就可以了。在洗完澡之後，可搭配消浮腫的瘦腿霜、或是小腿舒緩霜去一起按摩。

▼▼按圖放大，看看如何正確找出「三陰交穴」的位置及按摩方法▼▼

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三經交匯處按摩　貴在堅持好處多

三陰交穴是「足厥陰肝經」、「足太陰脾經」及「足少陰腎經」的交匯處，肝負責解毒、脾掌消化、腎主泌尿，而足部的陰經主血，與生殖系統、消化系統有關。

依按摩時間可達到不同療效，晚間9-11點按摩可以保養子宮、緊緻肌膚、祛斑祛痘；約午間11點按可令脾經排毒，調治肌膚過敏等，每次按摩15-20分鐘，何時何地都能按摩，是大家都應該知道的好穴道，而想要按摩除濕消水腫則是貴在堅持。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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