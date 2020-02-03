【IU、BLACKPINK】靠面膜養出女神肌　盤點「面膜狂人」私密推介

為咗靚，女星們可以去到幾盡？除了我們熟悉的范冰冰外，原來韓國女神IU、BLACKPINK智秀也是天天敷面膜的「狂人」，但瘋狂得一天敷3次的女星，居然是這位TVB當家花旦？ 要keep住絕美女神膚質當然要下苦功，馬上看看女星們的保養TIPS和私推面膜吧！

國民妹妹IU 自製牛奶面膜

26歲的IU擁有宛如少女的無瑕白滑肌，廣被封為素顏最美女星之一！有別於其他女星，她的護膚方法比較天然，例如早睡早起、勤搽防曬等等。IU也有經常敷面膜的習慣，她也會自家製牛奶面膜：先用牛奶浸濕化妝棉，再在面上濕敷20分鐘並洗淨，便具提亮保濕的效果，有時更會用洗米水為面部去角質，令肌膚更柔嫩細緻！

國民妹妹IU (iu_leejieun516@IG)

BLACKPINK智秀 每天敷3次面膜

韓國當紅女團BLACKPINK的4位成員：Jennie、Rose、Lisa和Jisoo都有著懾人美貌，當中Jisoo智秀外貌精緻，仙氣十足，所以只要化上自然淡妝已能突出輪廓。

BLACKPINK曾在一個韓國節目中公開自己的梳妝台，大家驚見智秀的梳妝台以護膚品居多，她表示自己非常著重清潔和護膚，一天更可能敷3塊面膜，難怪膚質keep住透亮無暇！

大台花旦唐詩詠 3次面膜x自家湯水

自熱播劇《不懂撒嬌的女人》後，唐詩詠不斷接拍大台劇集，38歲的她肌膚依然緊緻年輕，原來她也曾經跟BLACKPINK智秀一樣，一天敷3次面膜，亦會在家使用美容導入儀，在扮靚方面絕不偷懶！

唐詩詠肌膚白滑細緻，怎樣不看也不似38歲。 (natalietong53@IG)

范冰冰可絕對是護膚女皇。（bingbing_fan@IG） 護膚女皇范冰冰 早晚面膜 x 28保養Steps 很多人都知道范冰冰是出名的「面膜狂人」，一年可敷上超過700塊，有人甚至看見她在車上和大街以面膜示人！ 范冰冰向來大方分享護膚心得，她表示自己每天早晚各敷一次面膜，包括早上妝前會敷保濕面膜，讓妝容更貼服；晚上則會用一次滋養型或清潔面膜，加強護膚效果。除此以外，對美容一絲不苟的范冰冰還公開，每天足足有28個護膚步驟！你又能做到嗎？

女星們的私藏面膜推介

不是每個女生都有錢有時間一天敷三次面膜，不過基本護膚步驟卻絕不可少，馬上看看一眾女星們最愛用甚麼面膜，在新一年輕鬆實現「明星肌」吧！

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/02/03)