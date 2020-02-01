25歲後皮膚愈來愈差？初老肌膚7大徵兆　抗衰老由選擇護膚品開始

「老」是很多女生的禁忌詞，年齡更是女生的秘密，當女生被別人稱讚外貌比實際年齡年輕時，相信心裡早已心花怒放，但是若果二十多歲女生出街被人叫「姨姨」，對於2字頭的女生來說「姨姨」二字就像一把利刃，心中流血。因此想要顯得年輕就要從皮膚入手，大家有目睹的凍齡女星，全都是看得出的皮膚好，保養得宜。

20多歲的女生一聽到抗衰老這3個字的時候通常都會覺得「與我無關」，但是其實皮膚的衰老問題在不同年齡階段都會出現不同的問題，當你仍然僥倖於自己還是20出頭又或者未到3字頭的時候，其實你的皮膚也早就出現衰老徵兆了。

隨著女生年紀愈大新陳代謝就會減慢，加上工作的壓力、作息不正常等因素都會導致皮膚變差。(pimtha@ig)

筆者也是深明箇中道理，在踏入20歲的時候皮膚依然緊緻有彈性，滿滿的膠原蛋白，即使大時大節熬夜玩樂，第二天最多只是多了幾粒青春痘，平常的護膚步驟幾乎簡化至一支爽膚水就完事。可是一但踏入25歲後，皮膚的轉變真的會殺你一個措手不及。隨著女生年紀愈大新陳代謝就會減慢，加上工作的壓力、作息不正常等因素都會導致皮膚變差。

最近照鏡子真的發現自己皮膚暗啞、毛孔變大而且眼底出現乾紋，而且長了痘痘後皮膚的自我修原速度比以前慢了很多。畢竟筆者也並不是天生麗質皮膚好，所以在挑選護膚品時都會選擇有抗老成分的精華或者面霜，不需要買一系列的抗老產品，只是抱著一個未雨綢繆的心態，及早開始保養皮膚，就不會落到「老大徒傷悲」的結果了。

如果皮膚有出現初老徵兆，就要好好進行「抗衰老」的護膚步驟了。(pimtha@ig)

不少20多歲的女生都不知道自己到底有沒有抗衰老的需要，不家不妨認真觀察一下自己的皮膚有沒有出現以下這7個初老徵兆，如果有的話就可以開始好好保養好自己的皮膚了：

初老皮膚7大徵兆：

+ 3 + 2

1. 肌膚容易變得乾燥 2. 膚色不均，容易暗沉或蠟黃 3. 出現細紋/乾紋/表情紋 4. 出現色斑 5. 容易泛紅，皮膚變敏感 6. 毛孔粗大，呈下垂的形狀 7. 皮膚缺乏彈性

4款入門級抗衰老/修護產品推介：

DECORTE Moisture Liposome (HK$690/40ml)

皮膚開始變差通常都是因為缺乏水分變得乾燥，再進而引發其他皮膚問題，所以保濕對於皮膚來說真的很重要！黛珂DECORTE最皇牌的產品一定是有「小紫瓶」之稱的Liposome保濕精華液，這支精華液已經有25年的歷史，更採用了多層微脂囊體技術，最明顯的效果就是驚人的保濕續航力！

筆者使用這支保濕精華液的最大感受就是它質地清爽易推，而且擦上臉時沒有黏笠感，而且保濕能力的確卓越，擦上臉後皮膚變得柔軟細緻，一些細小的乾紋都撫平了，而且用了大概1個月時間，皮膚也變得穩定，可以減低初老的皮膚問題。

2. DECORTE AQ MELIORITY Intensive Revitalizing Emulsion (HK$2,150/ 200ml)

如果害怕質地太清爽的護膚品不夠力度，可以考慮這個進階版的抗老乳液，DECORTE AQ系列的產品，筆者特別要推介這支乳液，質地比起Moisture Liposome更加濃稠，但是上臉一樣不會有黏笠感，混合性或者乾性皮膚都適合。而且這支乳液採用了2種運輸膠囊，確保當中的23種高濃度美容成分可以深入至角質層深處，畢竟這個價錢用了等於沒有用的話是會心裡淌血的。效果方面，這支乳液可以從底層調理肌膚，皮膚會變得水潤，沒有粗糙的感覺，而且皮膚也會變得透亮，不再是「黃臉婆」。

3. Clarins 賦活雙精華 (HK$650/30ml)

這支賦活雙精華是Clarins的熱賣產品，又被稱為是「黃金雙瓶」，以水油2:1的比例讓皮膚更容易吸收，精華的配方包含了21種水溶性名油溶性的抗老植物萃取，做到5大修護功效：再生、滋養、防禦、活氧和保濕，最明顯的功效就是改善粗大毛孔、皮膚暗啞和細紋等問題。

4.Belif 緊緻塑顏V面炸彈霜 (HK$685/50ml)