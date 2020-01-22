日本「最可愛女高中生」出爐　網民不滿結果:亞軍比冠軍漂亮可愛!

日本網站「Modelpress」經常都會舉辦各式各樣的選美比賽，繼之前為大家介紹過的「日本最可愛女大一生」，今次年齡再下降，從過百位參賽者中選出2019年的「最可愛女高中生」，選美結果已經頌佈，不過賽果似乎令網民不滿，更在網上引起了一場冠軍戰。

日本網站「Modelpress」一年一度的「最可愛女高中生」比賽已經進入第五屆。(modelpress@IG)

「Modelpress」一年一度的「最可愛女高中生」已經邁入了第5屆，每次舉行都會引起日本年輕人的熱切關注，初賽時有過百位女高中生分別來自北海道東北、關東、關西、中國四國、九州沖繩、中部6個地區，之後決賽時就會選出11名代表全國各地區的女高中生，參賽者也必須要經過各種評核，例如網上點擊數、得票數、留言數量及TikTok讚好數目作為評審數據，最後選出冠亞軍。

經過初賽篩選後產生了最後的11強，每一位少女都各有特色，各花入各眼，大家又猜不猜得到誰是冠軍？(modelpress)

日本「最可愛女高中生」冠軍

經過2個月的評審，最後冠軍寶座由來自熊本縣的17歲高中二年級生新田步凪獲得，這次比賽她在Twitter、Instagram和TikTok的得票率最高，這位小清新的女高中生身高156cm，看似斯文秀氣的她最喜歡的竟然是打籃球，因此小腿曾經變得很粗，她也因為腿粗問題而感到過自卑，但是參加選美比賽後的她為了比賽決心減肥，最後2個月內就成功減掉了6kg，而且曾經是中長髮的她也剪成了超短髮，但氣質更勝從前，新田步凪表示希望藉著今次的比賽可以進入演藝圈並出演電視劇。

冠軍就是這位來自熊本縣的17歲高中二年級生新田步凪。(Twitter@JKmisscon)

新田步凪在網絡上的人氣的確非常高，她的Instagram有超過7萬的追蹤人數，在參賽前她的TikTok上的粉絲數量已經有3萬，短時間內就已經上升到23萬，知名度瞬間飆升。

+ 5 + 4 + 3

日本「最可愛女高中生」亞軍

亞軍的得獎者就是來自大阪的岡本結芽乃，今年就讀高中3年級，身高159cm的岡本結芽乃身材凹凸有致，比起新田步凪多了一份成熟感，但是依然甜美可愛。岡本結芽乃在小學時已經接觸了演藝行業，她小四時曾經和娛樂公司簽約，被選拔為舞蹈成員，之後開始進入演藝圈參加不同的時裝表演，之後開始對模特和演戲產生興趣，最大的夢想就是創立自己的公司並成為CEO！

亞軍的得獎者就是來自大阪今年就讀高中3年級的岡本結芽乃。(Twitter@JKmisscon)

岡本結芽乃在這次的比賽中出現了一點小意外，她曾經因為身體原因要入院進行手術而退出比賽，可是康復後她再次燃起鬥志，以敗者復活戰再度回歸，更打敗了9位美少女獲得第二名的殊榮，看來她的人氣也非同小可。

+ 6 + 5 + 4

不過當賽果公布後，網友似乎對結果不滿意，紛紛表示第二名的岡本結芽乃比第一名的新田步凪更可愛，網民留言指：「冠軍太普通」、「這樣就是日本第一？」、「岡本結芽乃才是我們想要的女孩！」其實這兩位美女少各有特色，一個清新可愛，一個甜美動人，只要大家想一想自己高中時的黑歷史，對比一下可能就會覺得她們已經很「高質」了。而且這些美少女們都十分有勇氣，站在舞台上表現自己並不是一件容易的事情，所以網民們更應該鼓掌表揚她們。