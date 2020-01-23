內地「小三培訓班」一堂學費3萬　課程宗旨：沒有拆不掉的家庭！

內地可以說是無奇不有，很多人為了賺錢把創意才能用在了奇怪甚至違反道德倫理的行業上，最近在微博上就瘋傳一個「小三培訓班」 的照片，培訓內容是訓練女生如何成為一個合資格的小三，一堂學費竟然要人民幣2.98萬元，讓網友大感震驚。

內地驚現「小三培訓班」，一堂學費要人民幣2.98萬元，訓練學員如何做個成功的小三。(微博圖片)

根據微博流傳的「小三培訓班」照片，一位疑似是講師的女子正在簡報前講解課程內容，簡報中顯示著「北京上海小三培訓班」，而且還有標語寫著「沒有拆不掉的家庭，只有不改變的自己」，不禁讓人佩服創作者的頭腦。接近3萬元人民幣的課程內容究竟有多厲害呢？授課內容除了訓練學員如何成功吸引有錢男人之外，還會教她們怎樣讓男人心甘情願地為她們花錢，另外還有遇到正室時候的應對方法等等，可以說十分全面。

沒有拆不掉的家庭，只有不改變的自己

授課內容除了如何吸引有錢男人之外，還會教她們怎樣讓男人心甘情願地為她們花錢等等。(《幕後玩家》劇照)

「小三勸退師」 幫正室出手

當「小三」成為了一門生意的時候，自然就會有反小三的對立存在，內地就出現了各種不同的反小三協會，最聞名的就是「小三勸退師」，公司規模不但很大之餘，入職門檻也很高，團隊包括律師、心理學家和兩性關係專家等等，而小三勸退師每小時收費高達人民幣$3,000，而且專為高學歷、高收入人士服務，甚至有些有錢人為了挽救婚姻，花費過百萬元聘請「小三勸退師」。這些收費昂貴的小三勸退師當然就要和小三建立關係，並獲得她們的好感，所以各種送禮、吃喝玩樂自然少不了，慢慢建立信任再讓小三們心甘情願離開。

內地還有反小三的公司存在，員工更由各行業的專業團隊組成，被稱為「小三勸退師」。(《不懂撒嬌的女人》劇照)

為正室而設的「名媛培訓班」

不過小三勸退師始終是以一個外人插手自己的家事，有些正室為了和小三正面交峰，親手斬草除根，加入了一些稱為「名媛培訓班」的課程，其實也是反小三培訓的一種，這些課程的宗旨就是：「只有比小三更有吸引力，才能讓丈夫回歸家庭，不為外物所動」。培訓班基本內容為房中術、心理學、舉止禮儀等等，更有成功男士向學員們傳達男性的思想，封閉式培訓半個月，埋單學費10萬元。不過除了授課內容厲害之外，培訓班的宣傳內容更讓人詐舌，不禁讓人佩服創辦人和講者的語言修辭功力，真是少一點定力都會被輕易說服，更何況是一班受情傷的女人？

「名媛培訓班」的瘋狂洗腦口號：

+ 4 + 3 + 2

只有比小三更有吸引力，才能讓丈夫回歸家庭，不為外物所動。

內地還有為正印而設的「名媛培訓班」的課程，目的就是趕走小三，挽留丈夫。(《多功能老婆》劇照)

PUA培訓 騙財騙色騙感情

不過除了有「小三」之外，早前內地傳媒就曾經揭露過有不法分子打著「戀愛培訓班」的旗號，以「搭訕藝術家」自稱幫助男生如何追求女生，整個課程又被稱為是PUA培訓(Pick-Up Artist)，有人卻掛羊頭賣狗肉，以搭訕技巧課程為主開班，但卻教人騙色、騙財、騙感情甚至誘惑女性發生關係，用洗腦的方式控制女生的精神和感情，更有受害者因此而為情自殺，行為令人髮止，道德淪亡。

有不法分子打著「戀愛培訓班」的旗號，教導男生如何追求女生，甚至騙色、騙財、騙感情。(《名門暗戰》劇照)

普通人會犯錯，但是不少名人一樣會掉進「第三者」的陷阱，身為公眾人物的一言一行都受到大家關注，不少女星看似形象清純乖巧，但是在愛情上也會甘心墮落做小三，甚至為了成為正印而不擇手段，但是最後結果有的坐正，有的身敗名裂，簡直比電視劇還要戲劇化，難道介入別人感情而得來的愛情就更加有優越感？

圈內曾被封為「小三」的女星：