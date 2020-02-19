宋慧喬新髮型逆齡變少女 回顧最美髮型 這款「男友」都表示心動

韓國「母胎美女」宋慧喬顏值一向在韓國女星裡數一數二，經歷了離婚的宋慧喬再次回歸，美貌甚至比以往有過之而無不及。最近喬妹又再次在Instagram分享新造型，照片中的她頂著一頭蓬鬆的Fluffy捲髮，散發滿滿的復古味，讓人眼前一亮，看來又要引起一陣捲髮潮了。

宋慧喬最近在IG分享了新造型，一頭蓬鬆的Fluffy捲髮令人眼前一亮。(kyo1122@IG)

宋慧喬最近為鞋履品牌拍攝全新的宣傳照，照片中的喬妹換上了一頭Fluffy捲髮，對比起以往的長髮飄飄和大波浪捲髮，這款Fluffy捲髮更加減齡，加上喬妹淡雅的妝容，帶點嬌俏可愛的活力感，有別以往成熟高貴的氣質，瞬間年輕了10歲，充滿少女感！

Fluffy捲髮加上喬妹淡雅的妝容，帶點嬌俏可愛的活力感。(suecommabonnie@IG)

更多宋慧喬fluffy捲髮造型照：

韓國2020年流行髮型關鍵字：Fluffy捲髮

這種Fluffy捲也有稱為「復古捲髮」、「羊毛捲髮」，可以說是韓國2020年流行髮型的趨勢，可以看到不少女星例如太妍、Lisa等等都已經換上Fluffy捲髮。Fluffy捲和一般的大波浪捲不同的地方就是頭髮的捲度偏小，而且更加蓬鬆。大波浪通常都是從耳朵一下開始捲曲，但是Fluffy捲通常是從接近頭頂開始，也可以因應頭髮長短或髮量調整捲的開始位置。

不少韓國女星例如太妍、Lisa等等都做過這個Fluffy捲的髮型。(taeyeon_ss@IG)

Fluffy捲髮除了可以減齡之外，由於比較蓬鬆的關係，它也有修飾臉形的效果，特別是適合顴骨比較突出、臉部線條比較方正或圓臉的女生，Fluffy捲可以顯得臉小之餘，還可以柔化輪廓的剛強感，以下就為大家講解一下Fluffy捲髮的重點。

Fluffy捲髮除了可以減齡之外，還可以修飾臉形，特別適合顴骨比較突出、臉部線條圓潤或比較方正的女生。(lalalalisa_m@IG)

若果你是細軟髮質，而且髮量偏少的女生，Fluffy捲髮就非常適合你。因為Fluffy捲髮就是能增加頭髮的蓬鬆，髮量看起來就會很濃密，但是細軟髮的女生要注意燙捲的時間要長一點，而且捲度可以再小一點，因為細軟髮女生無法維持造型太久，所以開始誇張一點後來就會變自然。

天生有自然捲的女生因為頭髮很容易毛躁，如果再做Fluffy捲就會變成「爆炸頭」，建議最好做髮型之前先用髮膜護髮，讓頭髮變得柔順。在開始捲髮的時候，把表面的頭髮先輕微拉直再進行捲髮。

細軟髮質的女生可以讓捲度小一點，天生自然捲的女生在捲髮前最好先做足護髮程序。(chahong_official@IG)

因為Fluffy捲髮的捲度偏小，所以髮量多的女生建議捲度不要太小，捲的時候也不要太近頭頂，從耳朵開始就不會讓頭髮過於蓬鬆了，成了一頭「獅子」了。

髮量多的女生建議捲度從耳朵開始，捲髮的弧度可以稍為大一點。(suyeon_33@IG)

宋慧喬短髮或是長髮更美？

中長髮 X 八字瀏海

喬妹每次一出現新造型都會引起轟動，不少韓妹或者追劇的女生都會爭相模仿她的髮型，最經典的就是她在韓劇《太陽的後裔》中的中長髮加八字瀏海，溫柔又有氣質，網絡上也出現不少教學教大家自己DIY剪出八字瀏海。

宋慧喬在韓劇《太陽的後裔》中的中長髮加八字瀏海引起一陣模仿潮。(《太陽的後裔》劇照)

耳下短髮 X 氧氣瀏海

繼《太陽的後裔》後喬妹在《男朋友》一劇中，把頭髮剪得更短，變成了清爽俐落的耳下短髮，加上氧氣瀏海，十分簡約耐看。這款髮型被又稱為「男朋友」短髮，是男生看了都會喜歡和心動的髮型，十分gfable！當時劇集造型一出街又引起了熱潮，喬妹的帶「髮」能力果然厲害！

宋慧喬拍《男朋友》時把一頭中長變成了俐落的短髮，加上氧氣瀏海，再次引起話題。(《男朋友》劇照)

宋慧喬最美髮型回顧 ：