安眠書店Penn Badgley宣布當爸　殺人魔實為愛妻號：想當幸福泉源

Netflix話題美劇《安眠書店》（You）自去年上映以來便深受各國劇迷的熱烈追捧，火紅程度更讓導演揚言第三季將在2021年釋出。從經典美劇《花邊教主》（Gossip Girl）飾演憨厚老實的男主角Dan至現時在劇中飾演因愛成恨的連環殺人魔Joe—男星潘·巴支利（Penn Badgley）其流放自如的演技再次受到影迷駐目，更將其演藝事業推至高峰。近日他的演藝事業獲得好消息之外，結婚三年的他也迎來人生的新一頁，揚言自己要迎接小生命的到來。
在《安眠書店》（You）中飾演變態跟蹤狂的男星潘·巴支利（Penn Badgley）在現實中卻是一位「愛妻號」(ig@smileoutofhell)
在劇中《安眠書店》（You）中飾演變態跟蹤狂的男星潘·巴支利（Penn Badgley），角色設定他將身邊女性視為獵物卻又像是禁臠一樣「保護」，更不惜以殺人燒屍的血腥方式來剷除所有在愛情路上的障礙，Penn完美詮釋內心控制慾強又有窺探慾的男主角。可是，現實中的他卻是一位「愛妻號」，不時在網上分享對身為助產士且歌手的妻子 Domino Kirke所說出的甜言密語，更告白妻子說：「真的很開心我們結婚了」。但原來兩位愛情從萌芽到結出果子，也是一件始料不及的事情。
按下圖重溫《安眠書店》（You）的精彩劇照：
愛情的開展總是意料不到 但愛情來到時擋也擋不過
Domino Kirke不時在網上分享與男星潘·巴支利（Penn Badgley）的甜蜜合照 (ig@domino_kirke)
男星潘·巴支利（Penn Badgley）歷經與《Gossip Girl》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）交往3年，經歷分手的傷痛後，於2014年邂逅現任的歌手妻子 Domino Kirke並在3年後修成正果，粉絲不時在網上看見放閃照中，兩人流露出幸福又恩愛的婚後生活。但原來出身於音樂世家的歌手妻子 Domino Kirke 與同是音樂人的摩根歐凱恩（Morgan O'Kane）早於2009年時誕下一名兒子。可惜兒子的誕生也沒有讓她們之間的愛情變得更融合，兩人最後也選擇分道揚鑣而離婚收場，她一個人身兼父職撫養孩子成人，也沒有再多想找另一半。
愛情總是在你估計不到的時候發生的 (ig@domino_kirke)
2014年，兩人透過朋友的介紹下見面，純粹只是一個普通的吃飯見面，可是兩人卻一拍即合產生火花，繼而發展成情侶的關係，當時Domino也深明自己只是一個失婚女人，Penn Badgley更是一名受人觸目的演員，同時更比自己年輕四歲，令她其實心存隔閡，也沒有想過會認真的發展下去，所以他們一開始相戀時也是以「地下情」的模式相處，好讓大家最後選擇分手時，也沒有多大的影響。
不過，愛情的開展抑或是結果總是意料不到，你以為不是最合適或是最後的一位，卻在感情的交錯下發展成不一樣的結局，兩人在相處時發現彼此同樣喜愛音樂，加上生活各樣步調都能夠互相調適和配合，最後因相知相遇相合而選擇步上婚姻的殿堂。
愛的力量終可戰勝宿命 經歷兩次流產之痛後終再次懷上孩子
經歷兩次流產之痛的 Domino Kirke，最終再次懷上男星潘·巴支利（Penn Badgley）的孩子(ig@domino_kirke)
兩人於2017年步入婚姻的殿堂，攜手照顧與前夫結合而生下的兒子時，婚後一直渴望擁有愛情結晶品的他們，Penn更在妻子生日發布愛的帖文時，以散發光芒的靈魂來稱讚對方的特質，更說：「你似乎能照亮每個你在生命上所遇見的人，而成功率大概有 99%。」他更訴說Domino總鼓勵別人要誠實、勇敢、溫柔且心胸更為開闊，也讓他有所得著，讓自己變得更好，好讓自己可以變為一個更合對方心意的另一半。他更以流露滿溢愛意的字句向她說：「對我來說，在你感到快樂時看見了你是種幸福。對我而言，我總是希望能成為彼此幸福的泉源，我真的很開心我們結婚了。」
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Happy birthday, Dom. A super-brief review of your invisible qualities: A truly radiant soul, you seem to spark alight almost everyone you meet, like a 99% success rate. It’s really impressive, and quite mysterious. You encourage others to be honest, and brave, and gentle, and expansive. Your great capacity for empathy is obvious, something anyone can get warm by like a glowing stove. Your desire to be of service to others is miraculous. It is in your DNA. In pictures as a very young child, you exude it—a great care and sweetness; an invitation. You make others happy by you. For me, it is a joy to witness you when you are happy. For you, I always hope to be a source of joy. I’m really glad we’re married.
男星潘·巴支利（Penn Badgley）十分喜歡小朋友 (ig@pennbadgley)
喜歡小孩的 Penn，婚後一直為著可以獲得愛情結晶品而努力，卻屢次以為獲得好消息的時候，最後換來失望和傷心，在兩年中共經歷兩次流產之痛，更讓同是擔任助產員和歌手身份的Domino對成功懷孕的信心跌至低谷，更幾乎放棄擁有孩子的心，她明白到：「畢竟作為一名助產員，替無數母親接生，自己卻不幸經歷兩次流產，也明白到以上對身體的種種傷亡。」Domino花了全身力氣和心力讓自己接受這個痛心的事件，但就在兩人萬念俱灰時，肚子裡的寶寶就悄悄來報到，經歷兩次流產之痛後終再次懷上孩子，更為兩人的婚姻帶來更多的喜悅，而心中的缺失再次被小生命所填滿。
或許愛的力量終可戰勝宿命，愛也讓兩人的生命得到莫大的祝福，有時往往人長大後拼命的追逐種種的幸福，卻總是換來不同的痛苦，但其實原來幸福卻可以很簡單，就是一個女人為心愛的男人生兒孕女。