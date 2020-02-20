安眠書店Penn Badgley宣布當爸　殺人魔實為愛妻號：想當幸福泉源

Netflix話題美劇《安眠書店》（You）自去年上映以來便深受各國劇迷的熱烈追捧，火紅程度更讓導演揚言第三季將在2021年釋出。從經典美劇《花邊教主》（Gossip Girl）飾演憨厚老實的男主角Dan至現時在劇中飾演因愛成恨的連環殺人魔Joe—男星潘·巴支利（Penn Badgley）其流放自如的演技再次受到影迷駐目，更將其演藝事業推至高峰。近日他的演藝事業獲得好消息之外，結婚三年的他也迎來人生的新一頁，揚言自己要迎接小生命的到來。

在《安眠書店》（You）中飾演變態跟蹤狂的男星潘·巴支利（Penn Badgley）在現實中卻是一位「愛妻號」(ig@smileoutofhell)

在劇中《安眠書店》（You）中飾演變態跟蹤狂的男星潘·巴支利（Penn Badgley），角色設定他將身邊女性視為獵物卻又像是禁臠一樣「保護」，更不惜以殺人燒屍的血腥方式來剷除所有在愛情路上的障礙，Penn完美詮釋內心控制慾強又有窺探慾的男主角。可是，現實中的他卻是一位「愛妻號」，不時在網上分享對身為助產士且歌手的妻子 Domino Kirke所說出的甜言密語，更告白妻子說：「真的很開心我們結婚了」。但原來兩位愛情從萌芽到結出果子，也是一件始料不及的事情。

按下圖重溫《安眠書店》（You）的精彩劇照：

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愛情的開展總是意料不到 但愛情來到時擋也擋不過

Domino Kirke不時在網上分享與男星潘·巴支利（Penn Badgley）的甜蜜合照 (ig@domino_kirke)

男星潘·巴支利（Penn Badgley）歷經與《Gossip Girl》女星碧琪麗芙莉（Blake Lively）交往3年，經歷分手的傷痛後，於2014年邂逅現任的歌手妻子 Domino Kirke並在3年後修成正果，粉絲不時在網上看見放閃照中，兩人流露出幸福又恩愛的婚後生活。但原來出身於音樂世家的歌手妻子 Domino Kirke 與同是音樂人的摩根歐凱恩（Morgan O'Kane）早於2009年時誕下一名兒子。可惜兒子的誕生也沒有讓她們之間的愛情變得更融合，兩人最後也選擇分道揚鑣而離婚收場，她一個人身兼父職撫養孩子成人，也沒有再多想找另一半。

愛情總是在你估計不到的時候發生的 (ig@domino_kirke) 2014年，兩人透過朋友的介紹下見面，純粹只是一個普通的吃飯見面，可是兩人卻一拍即合產生火花，繼而發展成情侶的關係，當時Domino也深明自己只是一個失婚女人，Penn Badgley更是一名受人觸目的演員，同時更比自己年輕四歲，令她其實心存隔閡，也沒有想過會認真的發展下去，所以他們一開始相戀時也是以「地下情」的模式相處，好讓大家最後選擇分手時，也沒有多大的影響。

不過，愛情的開展抑或是結果總是意料不到，你以為不是最合適或是最後的一位，卻在感情的交錯下發展成不一樣的結局，兩人在相處時發現彼此同樣喜愛音樂，加上生活各樣步調都能夠互相調適和配合，最後因相知相遇相合而選擇步上婚姻的殿堂。

愛的力量終可戰勝宿命 經歷兩次流產之痛後終再次懷上孩子

經歷兩次流產之痛的 Domino Kirke，最終再次懷上男星潘·巴支利（Penn Badgley）的孩子(ig@domino_kirke)

兩人於2017年步入婚姻的殿堂，攜手照顧與前夫結合而生下的兒子時，婚後一直渴望擁有愛情結晶品的他們，Penn更在妻子生日發布愛的帖文時，以散發光芒的靈魂來稱讚對方的特質，更說：「你似乎能照亮每個你在生命上所遇見的人，而成功率大概有 99%。」他更訴說Domino總鼓勵別人要誠實、勇敢、溫柔且心胸更為開闊，也讓他有所得著，讓自己變得更好，好讓自己可以變為一個更合對方心意的另一半。他更以流露滿溢愛意的字句向她說：「對我來說，在你感到快樂時看見了你是種幸福。對我而言，我總是希望能成為彼此幸福的泉源，我真的很開心我們結婚了。」

男星潘·巴支利（Penn Badgley）十分喜歡小朋友 (ig@pennbadgley) 喜歡小孩的 Penn，婚後一直為著可以獲得愛情結晶品而努力，卻屢次以為獲得好消息的時候，最後換來失望和傷心，在兩年中共經歷兩次流產之痛，更讓同是擔任助產員和歌手身份的Domino對成功懷孕的信心跌至低谷，更幾乎放棄擁有孩子的心，她明白到：「畢竟作為一名助產員，替無數母親接生，自己卻不幸經歷兩次流產，也明白到以上對身體的種種傷亡。」Domino花了全身力氣和心力讓自己接受這個痛心的事件，但就在兩人萬念俱灰時，肚子裡的寶寶就悄悄來報到，經歷兩次流產之痛後終再次懷上孩子，更為兩人的婚姻帶來更多的喜悅，而心中的缺失再次被小生命所填滿。

或許愛的力量終可戰勝宿命，愛也讓兩人的生命得到莫大的祝福，有時往往人長大後拼命的追逐種種的幸福，卻總是換來不同的痛苦，但其實原來幸福卻可以很簡單，就是一個女人為心愛的男人生兒孕女。

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資料來源：Dailymail，Dailymail