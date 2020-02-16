范冰冰楊冪短髮崩壞　盤點女神剪錯髮型變路人　網民：中女扮學生

2020年髮型的趨勢是短髮當道的年份，告別上年流行的「大波浪」女神長曲髮後，迎來現時火熱的「肩上短髮」潮流，而長髮造型漸漸不再是女生唯一追隨的髮型。或許是短髮髮型的氣質度完全不輸長髮，加上剪上合適的短髮可修飾面型，達到小臉的效果，不少女星也紛紛趕上這陣「短髮」的熱潮。

宋慧喬剪了一頭的短髮，更加突顯她女神之感。(ig@kyo1122)

踏入新的一年，不論是女星還是一眾女生亦渴望轉變固有的形象，為自己打造一個全新髮型，為支持者、觀眾或是朋友帶來一股不同往日的新鮮感，雖然不少髮型師都說短髮可以達到逆齡效果、修飾臉部的線條，從而令五官更加精緻立體、突顯頸項的線條和可增加髮型豐盈感來改善頭髮易扁塌的問題。可是，不少女星剪了一頭俐落的短髮卻變成「長髮根本是女神，短髮秒變路人」的結果，印證盲目跟從趨勢也不一定好，就讓筆者為你盤點「最不適合短髮的女星」吧！

楊冪

中國女神楊冪在古裝劇《三生三世枕上書》上慵懶、霸氣又嫵媚的長髮造型迷倒很多的人。(《三生三世枕上書》劇照) 相信愛看古裝劇的粉絲，也常常看見中國女神楊冪在拍攝古裝劇時，其美若天仙的外型，讓她打入網民票選的「十大最美古裝女神」排行榜第三名，她在古裝劇《三生三世十里桃花》中，以一身素雅大方的白衣裳，配上一頭黑幼幼的長髮，長髮飄飄仙氣十足，簡直是美艷絕倫。事隔三年，她在《三生三世十里桃花》的續集《三生三世枕上書》上客串白淺一角，顏值依舊配上一襲白衣長髮，網民都大說：「顏值逆天」，其造型更隨即登上微博的熱搜榜。

留有長髮的楊冪可說是其標誌性的女神造型，不過藝人總是會為拍劇的需要而換上別的髮型，她在愛情電影《何以笙簫默》換上一頭短髮，五官的明艷度卻下降，短髮更讓她的臉型顯得短小，頭型顯得大很多。於是，她便立即被網民吐槽，更說是太醜、突顯她老氣不少，更像是中年女性刻意裝扮成中學生的效果，真是逆齡不到，反倒是顯老呢！

+ 5 + 4 + 3

唐嫣

中國女星唐嫣和內地男星羅晉去年9月宣布懷孕喜訊外，她也堅持頂著懷孕的辛苦來拍攝古裝劇《燕雲台》，不少網民更十分期待她在劇中的古裝造型，皆因她也有「古裝美女」的稱號。多年來，唐嫣也沒有剪過一頭現時十分流行的「肩上短髮」，最短的髮型也是僅僅到達肩頭的位置，或許她也知道自己是一個不適合剪短髮的女星，每次的變髮造型也是剪得小心翼翼的。

短髮造型的唐嫣，反而增加了成熟老氣感。 (電視劇《何以笙簫默》劇照) 不過，演劇時的短髮造型，也是女星如何避免也是躲避不過的。她在電視劇版本的《何以笙簫默》帶上一頭「個性BOB頭」假髮時，網民已在網上掀起一陣吐槽的熱潮，說是毀了她精緻的臉孔，全因她本身的臉型就是細小的瓜子臉型，加上額頭寬配上下巴尖的關係，五官全是屬於較為尖的線條，短髮的造型更加突顯上半臉額頭的寬度，更顯得下巴更尖銳，而耳邊的發梢也全修剪成了尖尖的一小撮，反而增加了成熟老氣感，同時更讓臉型的比例變得十分的奇怪。

+ 7 + 6 + 5

鄭爽

內地影星鄭爽早前憑2016年跟內地男神楊洋合演電視劇《微微一笑很傾城》而在內地人氣爆紅。(《微微一笑很傾城》劇照) 內地影星鄭爽早前憑2016年跟內地男神楊洋合演電視劇《微微一笑很傾城》而在內地人氣爆紅，其清純亮麗的外表和純樸氣的質，更成為了不少人心目中的女神。一向留有一頭從容優雅長髮的鄭爽，忽然在2016因演出電視劇《夏末未至》剪去留了多年的長髮，自此之後，不管是在電視劇還是在現實生活中都不見她「公主式」的長髮影子，更為劇《為了你，我願意熱愛整個世界》，又將頭髮剪得比之前，但一眾粉絲卻在網上大喊：「還我長髮的鄭爽。」

身型本是屬於瘦弱的鄭爽，剪了一頭短髮也加突顯不長肉的四肢和細小的臉，皆因短髮可修飾臉部的線條輪廓，同時俐落的髮尾更可同時突顯頸項的線條，可是本是屬於過瘦的鄭爽，剪了一頭短髮讓她看起來更加的瘦，而且本身留有一頭女神長髮的她，少女味逼人且顏值超高，但一頭短髮造型的她卻失去了獨特感，與普通的少女學生沒有多大的分別。

所以說，即便是樣貌可人的女星也不是人人適合短髮的造型，所以女生想轉變髮型的時候，也需要留意自己的臉型比例是不是適合留有短髮吧。

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