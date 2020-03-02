【新冠肺炎．洗手】新型冠狀病毒（COVID-19）在全港蔓延，要預防社區感染，除了佩戴口罩和遠離人群外，最重要的還要勤洗手。今天，我想寫一篇關於手部衛生和手部皮膚護理的文章，希望幫到大家。

搓手液和洗手液有什麼分別？

簡單來說，搓手液用作「乾洗手」，即在沒有水沖洗的時候用來洗手的方法。洗手液用作「濕洗手」，即一般用水沖洗的洗手方法。

搓手液 (hand rub) 內含抗菌劑，可以是啫喱狀或是液體狀。搓手液內所用的抗菌劑一般是不同濃度 (concentration) 的酒精 (alcohol) - 如乙醇 (ethanol)、異丙醇 (isopropanol) 或正丙醇 (n-propanol)。它可以殺病毒和細菌，但不能清除皮膚上的污垢，所以，如果雙手有很多污垢、灰塵、沙泥等等，便不適宜用搓手液，而應該先用水沖洗。

如果雙手有很多污垢、灰塵、沙泥等等，便不適宜用搓手液，而應該先用水沖洗。（MatthewTkocz／uplash）

大部份搓手液都以乙醇作殺菌目的，當乙醇濃度達至60%以上 (搓手液的酒精濃度一般為60-95%)，它可以有效減少以下的微生物:

大部份細菌 (包括抗藥性金黃葡萄球菌，MRSA)，但不能殺除細菌孢子；真菌 / 黴菌；一些病毒 (例如流感病毒、皰疹病毒、輪狀病毒和 HIV 病毒)；新型冠狀病毒則需要75%以上濃度的酒精才能有效消毒；而至於肝炎病毒和一些腸病毒，則需要更高濃度的酒精才可以足以停止病毒的活動。

美國疾病控制與預防中心（CDC）指，無論濃度多麼高的搓手液，都不及用洗手液 / 肥皂和水洗手。（Curology/uplash）

濕水洗手才最防菌？

要注意的是，美國疾病控制與預防中心（CDC）指，無論濃度多麼高的搓手液，都不及用洗手液 / 肥皂和水洗手。用洗手液 / 肥皂可以最有效減少手上的病菌和污垢，所以若情況許可，應該以此方法清洗。事實上，有一些微生物，例如隱孢子蟲(Cryptosporidium)和諾沃克病毒 (Norovirus)等，就算搓手型的酒精可以令它們的活動減弱，如果使用者沒有用足夠份量的洗手液，或在搓手液變乾前清潔一雙手，消毒效果也有影響。此外，搓手液也不能清除殺蟲劑或重金屬。

不過，用肥皂或洗手液洗手，也要注意以下三點:

洗手後不要直接用乾淨的手碰水龍頭、洗手盤和門柄，因為那些都是容易藏細菌病毒的地方；這段時間不要使用共用的抹手布；洗手後立刻用乾淨的紙巾抹乾雙手，因為病菌和病毒都傾向容易黏住濕漉的雙手。

洗手後不要直接用乾淨的手碰水龍頭、洗手盤和門柄，因為那些都是容易藏細菌病毒的地方。（Curology／uplash）

醫用的洗手液和日常用的洗手液有什麼分別？

自維也納的匈牙利裔醫生伊格納茲 ‧ 塞麥爾維斯（Ignaz Semmelweis）在19世紀中期確立了手術前消毒雙手的重要性後，現時醫院都用高規格的消毒洗手液 - 除了酒精外，醫用洗手液同時會加上氯己定 (chlorhexidine)，增加殺掉細菌、真菌和病毒的功效。除了洗手液，免沖水的搓手液在醫院內也越來越有認受性。

用搓手液的好處

搓手液除了酒精成份，也加添潤手成份，所以比用肥皂沒那麼「傷手」；用搓手液，可以減低和身邊其他物件，因觸碰而交叉感染的機會；使用簡單，身邊沒有水源或用來印乾雙手的紙巾時也可以使用。

【點圖即看】用搓手液 / 洗手液可引致的問題＝＝＞

【洗潔精最乾淨？】醫生建議：使用搓手液 /洗手液的小貼士（點圖即看）＝＝＞

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（本文由陳筠華醫生撰文，題及副題為編輯所擬）