穿高跟鞋愛靚唔愛命　極易起水泡、雞眼？或因選鞋時做漏這些步驟

秋季終了，冷風吹起的時候，家中的暖爐也開張了，連同聖誕樹和揚起的聖詩，開始了這一季的喧嘩。

每逢聖誕，除了肅穆莊嚴的彌撒、奶油烤雞的香味、親人們互相擁抱的情景外，我總會想起聖誕舞會與女孩們的高跟鞋 — 在夢幻的聖誕派對中，女孩們紛紛化身為美麗的公主。一朵朵曼妙的身影，輕鬆悠揚的旋律，還有舞會中炫麗如寶石般的夢幻甜點互相輝映。12點的鐘聲響起，公主玻璃舞鞋停下的那一刻，循著甜點的芬芳氣味，命中的王子即將翩然而至......

（《偷穿高跟鞋》劇照）

高跟鞋，從來都是時尚、成熟、優雅、高貴與自信的代表。然而，人們只看到了高跟鞋的美麗，卻不曾了解，那個穿著它的人所經歷的痛苦。

長期穿著高跟鞋其實並不好受，其中一個常見的問題就是因個別位置，例如腳掌前部和腳趾，皮膚長期與鞋子摩擦或受壓而造成局部角質過度增生，造成俗稱「枕」的雞眼/ 厚繭問題。

《來自星星的你》劇照

穿高跟鞋後易起雞眼？先了解成因！

雞眼和厚繭都是因反覆摩擦而形成。但雞眼的中間有一個圓錐狀、半透明的核心，這個圓錐在受力時就會感到疼痛。繭則通常長在足底承受重量的位置，面積通常會比雞眼大一點，形狀按受壓的情形而定，不一定是圓形，也找不到明顯的核心，多數的繭也不會造成疼痛，因此不太需要治療。

如果長了雞眼但沒有感到疼痛，對外觀又未有太大影響的話，未必需要治療。若感到疼痛或屬於以下其中一種情況則建議及早求醫：

1. 雞眼變得紅腫、發炎，甚至是感染時

2. 足底血液循環不佳的人

3. 糖尿病患者

【點圖即看】因應患者的病情，會採取有不同的治療方法＝＝＞

《我的機械女友》劇照

而治好雞眼後要小心避免復發，重點在於減少腳部跟地面或鞋子的摩擦。

【點圖即看】原來你買鞋一直做少了這一步？==>

派對後遺症：雙腳起水泡

除雞眼外，令一個常見的派對後遺症，就是足部水泡。穿著尖頭的高跟鞋及不合腳的鞋墊，或是步行的距離過長，也會增加足部和鞋子的摩擦力，令表皮層和真皮層分離，造成脫皮，這在腳汗比較多的人士尤其容易出現。此時，若體內的淋巴液填滿表皮和真皮層中間的空隙，則會容易形成水泡。

小水泡的話，一般在數天內被身體自行吸收，不必執着處理，建議在水泡下包裹一層厚厚的紗布，減少足部與鞋子的磨擦。若水泡過大，影響日常生活和行走，則建議找醫生處理，不建議自己弄破，以免有傷口感染的問題。水泡弄破後幾天會繼續有組織液體滲出，需要依照醫生指示護理傷口和更換濕透了的紗布。

《金秘書為何那樣》劇照

這時，我突然想起了那首童謠 -《Worried Shoes》:

Every step that I take is another mistake

每一步都是我犯下又一個錯誤

I march further and further away

我走着走着越來越遠

In my worried shoes

我憂慮的鞋子

這憂傷、又有點寧靜的旋律，讓我想起我最喜歡的那雙白色尖頭高跟鞋。它簡單、優雅、容易搭配其他衣服，所以已伴着我踏過很多國家，參與不同的學術研討會。可是，每當走了很長的路後，我的腳也會又痛又累。所以，我認為每一個女人的高跟鞋都記錄着一種痛的回憶，卻也記錄着人勇敢向前，一路以優美的步伐前行，並克服困難的堅毅和決心。

（題為編輯所擬，文章僅代表作者立場）