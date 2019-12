穿高跟鞋愛靚唔愛命　極易起水泡、雞眼？或因選鞋時做漏這些步驟

秋季終了,冷風吹起的時候,家中的暖爐也開張了,連同聖誕樹和揚起的聖詩,開始了這一季的喧嘩。

每逢聖誕,除了肅穆莊嚴的彌撒、奶油烤雞的香味、親人們互相擁抱的情景外,我總會想起聖誕舞會與女孩們的高跟鞋 — 在夢幻的聖誕派對中,女孩們紛紛化身為美麗的公主。一朵朵曼妙的身影,輕鬆悠揚的旋律,還有舞會中炫麗如寶石般的夢幻甜點互相輝映。12點的鐘聲響起,公主玻璃舞鞋停下的那一刻,循著甜點的芬芳氣味,命中的王子即將翩然而至......

高跟鞋,從來都是時尚、成熟、優雅、高貴與自信的代表。然而,人們只看到了高跟鞋的美麗,卻不曾了解,那個穿著它的人所經歷的痛苦。

長期穿著高跟鞋其實並不好受,其中一個常見的問題就是因個別位置,例如腳掌前部和腳趾,皮膚長期與鞋子摩擦或受壓而造成局部角質過度增生,造成俗稱「枕」的雞眼/ 厚繭問題。

穿高跟鞋後易起雞眼?先了解成因!

雞眼和厚繭都是因反覆摩擦而形成。但雞眼的中間有一個圓錐狀、半透明的核心,這個圓錐在受力時就會感到疼痛。繭則通常長在足底承受重量的位置,面積通常會比雞眼大一點,形狀按受壓的情形而定,不一定是圓形,也找不到明顯的核心,多數的繭也不會造成疼痛,因此不太需要治療。

如果長了雞眼但沒有感到疼痛,對外觀又未有太大影響的話,未必需要治療。若感到疼痛或屬於以下其中一種情況則建議及早求醫:

1. 雞眼變得紅腫、發炎,甚至是感染時

2. 足底血液循環不佳的人

3. 糖尿病患者

而治好雞眼後要小心避免復發,重點在於減少腳部跟地面或鞋子的摩擦。

派對後遺症:雙腳起水泡

除雞眼外,令一個常見的派對後遺症,就是足部水泡。穿著尖頭的高跟鞋及不合腳的鞋墊,或是步行的距離過長,也會增加足部和鞋子的摩擦力,令表皮層和真皮層分離,造成脫皮,這在腳汗比較多的人士尤其容易出現。此時,若體內的淋巴液填滿表皮和真皮層中間的空隙,則會容易形成水泡。

小水泡的話,一般在數天內被身體自行吸收,不必執着處理,建議在水泡下包裹一層厚厚的紗布,減少足部與鞋子的磨擦。若水泡過大,影響日常生活和行走,則建議找醫生處理,不建議自己弄破,以免有傷口感染的問題。水泡弄破後幾天會繼續有組織液體滲出,需要依照醫生指示護理傷口和更換濕透了的紗布。

這時,我突然想起了那首童謠 -《Worried Shoes》:

Every step that I take is another mistake

每一步都是我犯下又一個錯誤

I march further and further away

我走着走着越來越遠

In my worried shoes

我憂慮的鞋子

這憂傷、又有點寧靜的旋律,讓我想起我最喜歡的那雙白色尖頭高跟鞋。它簡單、優雅、容易搭配其他衣服,所以已伴着我踏過很多國家,參與不同的學術研討會。可是,每當走了很長的路後,我的腳也會又痛又累。所以,我認為每一個女人的高跟鞋都記錄着一種痛的回憶,卻也記錄着人勇敢向前,一路以優美的步伐前行,並克服困難的堅毅和決心。

