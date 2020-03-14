Georgina Wilson創立菲律賓彩妝品牌Sunnies Face　推純素指甲油

提起高 CP 值的開架彩妝品牌，大家可能會想到歐美的 Colorpop 及 Wet n Wild，或是日韓系的 Excel、Cezanne 及 MISSHA，其實近年東南亞如泰國、菲律賓等地的小眾彩妝品牌，如 4U2、Beauty Cottage 等品牌都開始冒起，不但價錢便宜，而且品質也很高，無論資深美妝控還是美妝新手都喜愛。今次為大家推介的菲律賓小眾彩妝品牌 Sunnies Face，更將推出純素而且無毒 Play Paint 指甲油系列，是女士的良心彩妝品之選。

近年很多彩妝及護膚品牌，都會強調天然、純素及無動物測試，讓各位愛護環境及關注動物權益的女士心中打下強心針，更容易挑選出良心彩妝品。而菲律賓小眾彩妝品牌 Sunnies Face，新推出的 Play Paint 指甲油系列，標榜純素及無動物測試之餘，成份還減棄了坊間製作指甲油時所使用的 10 種有毒及有害物質，更加安全。

Play Paint 指甲油系列共有 15 個色調，當中包括一款透明甲油 Lucite。其他十四個指甲油色調如百搭南瓜色 Ginger、顯白玫瑰紅 Sugar Pulm、氣質米黃 Daisy 等，都很好看。加上快乾效果，讓各位女士可以輕鬆配搭每天不同風格的造型。

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而 Sunnies Face 這個菲律賓小眾彩妝品牌，在 2018 年才成立，為什麼它卻可以由菲律賓發展成全球女士都喜歡的彩妝品牌？原來是因為 Sunnies Face 的其中一位創辦人是 美國真人騷《America’s Next Top Model》的主持人 Georgina Wilson。Georgina Wilson 創立 Sunnies Face，是旨於利用高品質、低價格的彩妝品，為一眾美妝控帶來化妝的美好體驗。

Georgina Wilson 創立 Sunnies Face，是旨於利用高品質、低價格的彩妝品，為一眾美妝控帶來化妝的美好體驗。（IG@ilovegeorgina）

Sunnies Face 的皇牌產品包括人氣霧面啞緻唇膏 Fluffmatte 系列，以及絲絨質感胭脂霜 Airblush。兩款產品不但系列色調超適合亞洲人的妝容，而且簡約氣質系的高質感包裝，同樣令產品加分不少，成為 Instagram 的常見美妝品。

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