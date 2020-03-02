【化妝技巧】妝容沒美感反顯老？　5個地雷：眉毛不宜弧度太大

女孩天性愛美，化妝當然更是為了點亮與修飾五官，但化妝是美感與手感的展現，以及對潮流的敏感度，千萬記住過猶不及。尤其女性朋友觀察得更清楚，朋友同事常說你素顏比較年輕，這可不一定是讚美，而是提醒該注意一下妝容是否出現問題。將以下五個化妝時該避免的顯老重點學起來，掌握每個五官的妝感上妝技巧，讓妝感氣質更動人。

▼▼▼按圖放大，看日常妝容必須注意的五個顯老地雷，下文有正確示範！▼▼▼

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顯老妝容地雷1：#底妝太厚重

想要好氣色，小心底妝修過頭。遮瑕過重、底妝出現厚重粉感，雖然肌膚遠看看似無瑕，但其實近看反而讓皮膚瑕疵更明顯，也會顯得老氣。

正確示範：

先尋找更適合自己膚質的底妝品，例如方便又實用氣墊粉餅，做好薄塗打底後，再加一層遮瑕去遮蓋臉部小瑕疵，千萬不要一下子塗上大量底妝，讓年齡看起來增長十歲。想要加強遮瑕效果的話，也可以改用印點而不是塗抹方式上妝，打造自然妝感的同時又可以增加遮瑕度。

顯老妝容地雷2：#眉毛太細

眉毛造型是很趨勢性的臉妝重點，在近年流行平順的眉型，而且著重自然的眉毛色調及毛流感，千萬不要再將眉毛修得過於細長和弧度太大。

正確示範：

飄眉、霧眉，或是正流行的偽素眉妝容技巧，都是打造自然毛流感眉妝的方式。眉型微粗、孤度順暢與眉彩顏色選擇得宜，會帶來自然、年輕健康的視覺效果。

顯老妝容地雷3：#眼妝色調太濃

過去曾流行過煙燻妝，不但在眼皮用上疊塗飽和度高、色調濃厚的眼影，在眼底部分也塗滿深色眼線或眼影。不但會讓眼睛反而變小，在主導自然妝感的現今美妝界，更是不合時宜，因而顯得過於成熟。

正確示範：

眼妝上自然的漸層暈染，會顯得氣色更好更年輕，且近年的眼影質地變得更細緻，即使是三色或四色眼影盤，作疊塗暈染使用都能夠保持層次、不會混濁。所以一盤穩陣的大地色或粉嫩紅色調眼影盤，就可以畫出自然明亮眼妝。

過去曾流行過煙燻妝，不但在眼皮用上疊塗飽和度高、色調濃厚的眼影，在眼底部分也塗滿深色眼線或眼影。(IG@ponysmakeup)

顯老妝容地雷4：#唇妝太暗沉

「明亮」是顯年輕妝容的重點，雖然裸色唇妝及深色唇妝在歐美繼續流行，但這些色調的唇妝都會令整體妝容變得暗沉無神，形象也會顯得嚴肅成熟，即使唇妝顏色很美，也不是所有日常妝容都用得上。

正確示範：

近年流行的是高飽和度的唇膏，能修正原本的唇色和唇形，令雙唇顯得更加飽滿、更有年輕誘惑感。除了超實用的乾燥玫瑰色，亦建議嘗試橙紅色唇妝，達到顯白效果，也能顯出肌膚好氣色。

顯老妝容地雷5：#胭脂位置錯誤

胭脂及提亮是修飾氣色的最佳夥伴，除了不可以色調太濃，亦要留意上妝位置。要將蘋果肌顯得更立體，不可以只顧以圓形的大範圍塗上胭脂，這樣反而會令蘋果肌有下垂的蒼老感。

正確示範：

畫胭脂前可考慮與眼妝色調的配合，例如偏紅色系的眼妝可以搭配粉紅胭脂、大地色系眼妝則搭配粉橘胭脂。另外，輕拍胭脂即可彰顯健康年輕的氣色，同時也需要注意胭脂的位置，先在顴骨上半部分輕拍，再將胭脂餘粉向外斜上方延伸，讓好氣色展露無遺。

妝感會顯老，許多時候是因為下手太重，而另一個重點是美妝趨勢會持續不斷變化。所以掌握好自己的五官特性，跟上美妝色調及妝感的新趨勢，絕對不再讓旁人說妝感顯老。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】