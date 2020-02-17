一覺醒來，昨晚高高興興吃下去的外賣全反映在那浮腫的臉上。相信不少女生也認同去水腫比減肥更難，若你也正為水腫問題而煩惱，不妨參考一下以下韓星簡單易學的去水腫方法。

飲水都會肥？水腫問題到底應如何解決（《繼承者們》劇照）

水腫女生有苦自己知，當別人問你是不是胖了的時候，你只想回一句「我只是水腫，這叫虛胖！」其實水腫問題可透過飲食習慣得以改善，最簡單便是減少進食重口味的食物，水腫的其中一個原因是當身體吸收了高含量的鈉後，便需要留住體內水份稀釋並排走這些廢物，結果令身體變得浮腫。

f（x）Luna：「偶像水」20分鐘可去水腫

Luna成功去水腫後體態完美，與出道時相比判若兩人（IG＠hermosavidaluna）

在面對繁忙工作的同時，韓國藝人亦要保持最佳狀態。女團f（x）的成員Luna日前於《ONSTYLE D》上分享了一個不少韓國藝人也沿用的快速去水腫方法，節目播出後隨即成為網民間的人氣熱話。Luna去水腫的方法非常簡單，就是飲用一款名叫「偶像水」的飲品。

「偶像水」的製作方法非常簡單，只需預備檸檬、綠茶茶包與糖即可。先把500ml的水沖泡綠茶茶包，再加入1/4個檸檬汁與兩茶匙糖便完成。Luna指當地不少明星與模特兒也在飲用「偶像水」，只需20分鐘便可快速去水腫，特別適合演出前飲用。

「國民妹妹」IU出道時一臉Baby fat，為減肥曾實行多個極端飲食方法。(Getty Images) IU：「7日飲水減肥法」以水去水 「國民妹妹」IU出道時一臉Baby fat，為減肥曾實行多個極端飲食方法。她曾分享自己屬於容易水腫的體質，故在出席特別活動的前夕，她也會使用「飲水減肥法」進行急救瘦身。IU會以一星期為單位，於頭5天持續飲用3000ml的水分，第6天則暫停飲水，到第7天便可獲得明顯去水腫的效果。

秀智：進食含豐富鉀質的食物去水腫

「國民初戀」秀智最初以女團miss A成員的身份出道，身形未如現時般纖瘦。（Getty Images）

「國民初戀」秀智最初以女團miss A成員的身份出道，身形未如現時般纖瘦，她的減肥與去水腫秘訣全靠進食含豐富鉀質的食物。攝取充足的鉀質並飲用足夠的水份，有助身體排走多餘的鈉質，達到去水腫的效果。除了秀智愛吃的蕃薯外，不少蔬果如香蕉、枝豆、南瓜、菠菜等均含有豐富的鉀質，多吃可有助排走身體的廢物。

朴信惠：紅豆水去水腫

童星出身的朴信惠一直帶點Baby fat，更經常被傳媒拍下雙下巴的照片。(Getty Images)

童星出身的朴信惠一直帶點Baby fat，更經常被傳媒拍下粗壯小腿的照片。直至她的拍攝劇集《Doctors》時，以前所未有的纖瘦形象亮相，隨即引起網民的熱烈討論。因為自身是水腫體質的關係，朴信惠積極尋找消水腫的方法。經過多番嘗試後，她認為飲用紅豆水是去水腫的最有效方法。當朴信惠的去水腫方法經媒體報導後，韓國市面上的紅豆粉沖包立刻被一掃而空。

到底以上四位韓星的去水腫方法有否科學根據、哪個又是最可行呢？根據註冊營養師楊蒨珩Stephanie的專業意見，IU的「7日飲水減肥法」與秀智進食含豐富鉀質食物的方法擁有更可靠的科學支持。Stephanie指出多喝水可以有效排走殘餘體內的納質，舒緩水腫問題。而IU「7日飲水減肥法」的原理則是，當身體於頭幾天已攝取足夠的水份，便無需儲蓄大量水份來排毒，自然便會減輕水腫問題。值得注意的是，每天攝取的水分亦不宜過量，否則有機會中「水毒」。Stephanie指出，不同重量人士身體每天所需要的水分都不同。若把體重（公斤）x 35（毫升）計算，便可得出自己每日建議飲用量。

註冊營養師楊蒨珩Stephanie指Luna以「偶像水」去水腫的方法成疑（IG＠life.always.beautiful_）

另外，秀智的去水腫方法同樣具參考價值，多吃含豐富鉀質的食物的確有助去水腫。Stephanie亦建議煮食時以薑蔥、蒜頭、檸檬汁、磨菇等食材取代調味料，減少對身體構成額外的負擔。而市面上不少新型超級市場亦有售賣添加鉀質的食鹽，以其代替傳統食鹽則可減低納質攝取量。

反觀Luna的「偶像水」與朴信惠飲用紅豆水去水腫的方法則效用不大，不過「偶像水」中的綠茶屬高抗氧化飲品，加上擁有維他命C的檸檬汁，對身體也是有一定的益處。