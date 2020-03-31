俄羅斯一名媽媽因孕後身材走樣而被丈夫當成出軌的理由，在背叛面前，她卻積極讓自己變得更好，尋回以往開心的自己。

Evgenia Vorobiyova因孕後身材走樣而被丈夫當成出軌的理由，後來她決定求變。(v.jeni.v@Instagram)

開初的幸福快樂，是否能長存？

Evgenia Vorobiyova與丈夫因朋友介紹而結緣，如一般情侶熱戀一樣，當時還未成為丈夫的男朋友對她寵愛十足，生活上的大小事情、閒來的小驚喜都教Evgenia Vorobiyova對他死心塌地，於是很快就答應了對方的求婚。

婚後懷上第一胎，丈夫更加是對她百般呵護，只要Evgenia Vorobiyova想吃什麼，他都會盡量滿足她的要求，讓她心情變好和肚中的小寶寶都能吸收更多的營養。兒子出生後，一切生活都如開初的美滿，只是體重因懷孕而自然增長了一點，不過Evgenia Vorobiyova卻沒有刻意減磅，希望全心全意照顧兒子，後來更懷上了第二胎。

Evgenia Vorobiyova產下第二胎後變成127公斤，丈夫卻用上「喜歡你的曲線」來安慰她。(v.jeni.v@Instagram)

產下第二胎後，讓Evgenia Vorobiyova的體重進一步增加，變成127公斤。原本不甚介意肥瘦身形的她望着鏡中的自己，卻道：「全部都是脂肪，皮膚像橘子皮一樣。我不敢照鏡子。」儘管已經使用Photoshop修輯照片，仍是不敢將照片發佈至社交平台。

點圖即看減肥前後的變化＝＝＞

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身材走樣丈夫出軌 一句話徹底死心

面對身形暴脹，Evgenia Vorobiyova的丈夫卻用上「喜歡你的曲線」來安慰她，但萬萬想不到那只是一個大話的開始。那時候，她的丈夫開始對她生厭，不但說話變得敷衍了事，更經常稱需要外出工作應酬，沒有幫忙照顧兩名孩子；Evgenia Vorobiyova更發現到丈夫偷偷與前度聯繫、約會，當面質問期間，丈夫會嘗試否認，並指責對方想太多同時患有產後抑鬱，直至後來一次的衝口而出：「都是因為妳太胖了，我才會想跟別的女人約會。」這番說話就如當頭棒喝一樣，傷透了Evgenia Vorobiyova的心。

定下目標定勇敢改變

Evgenia Vorobiyova並沒有因丈夫的背叛而即時離婚，反倒是了解到過去的她只把重心放眼於身邊的人，而忽略了自己，於是決定展開減磅計劃，希望減去60公斤的體重。

我認為孩子、生意或其他任何事情都不比我自己重要。 Evgenia Vorobiyova

Evgenia Vorobiyova瘦身後，丈夫開始重新奉承與作出關注，但她卻沒有因此而高興。(v.jeni.v@Instagram)

認清事實：愛應愛你的內在與外在

以往愛吃的肉類、香腸、蛋糕，統統放棄；開始轉為吃健康的食物，也找來營養師幫忙，同時到健身室進行鍛練，結果用上20個月的時間便達成目標，減掉60公斤、還原未成為媽媽前的苗條身形。當丈夫看到她努力瘦身的成果，便開始重新奉承與作出關注，但Evgenia Vorobiyova卻沒有因此而高興，相反她更認清一切，知道是時候作出改變，離開對方是最佳的方法。丈夫因自己變胖而出軌；後來因變瘦而回到自己身邊，她更認為那並不是愛，因為愛是需包容對方的一切，那怕是內在或外表。

Evgenia Vorobiyova的故事不是鼓勵大家盲目減肥，而是帶出一個尊重、把自己放在首位的訊息：「想要改變別人，先要讓自己變得更好。」Evgenia Vorobiyova道。

同時，一段理想的愛情與婚姻，應該是會不斷在過程中讓自己變得更好，而不是因討好對方而忘卻自己。當一個人不愛你時，永遠都不是你不夠好，只是你在那人眼中不再閃閃發光，用乞求換來的，絕非愛情。

（資料來源：每日郵報,Express Digest）