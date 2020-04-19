【日本美妝】3個天然彩妝品牌　北海道SHIRO品牌主打天然酒粕保濕

如果你也喜歡日系簡約妝容的那份純淨，代表性的專櫃彩妝品牌 THREE，由外表到成份都突顯簡約天然的氛圍，應該是你最理想的護膚及化妝品牌。不過 THREE 的價格偏高而且幾乎沒有價格折扣或推廣，或許喜歡日系無添加護膚品的你，也可以試試看這些日系品牌，有著無添加的安心和平實的價格，是值得一試的品牌。

#to/one

to/one 由有村架純的化妝師 RYUJI 所創立，霓虹照片的絢爛就像是 to/one 的點綴，以花朵做為品牌產品的主元素，擷取不同花朵特性，搭配少見的仙人掌種子油配方，讓保養品擦起來滋潤度足夠又不會黏膩。化妝品也是經過有機認證的，使用稀有成分製成的色彩，如 THREE 一樣不張揚的色系，讓你能安心使用在臉上，花朵香氣搭配簡約的包裝擄獲了不少戀花者。

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#SHIRO

曾被譽為「零負評美妝」的 SHIRO，是北海道的小眾品牌。店面裝潢就像是北日本的靚麗美景，以石磨材質和霧白瓶身展現無印感。明星商品是酒粕保養系列，天然酒粕的保濕度極佳也能讓肌膚更透亮，其中海棠美容油的修復和保濕能力，細膩分子的吸收力媲美 THREE 的皇牌精華油。

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#celvoke

由石原里美的專用彩妝師菊地美香子擔任創意總監，屢屢獲得日本雜誌好評的 celvoke，方型黑白瓶身展現低調極簡，加上標榜全天然的彩妝讓 celvoke 在日系美妝闖出一片天。比 THREE 更斑斕的色彩選擇，celvoke 堅持天然之餘，更盡全力跟上時尚，除了化妝品皆有加入精油保濕成分，護膚品的無添加成份也是敏感肌使用者的愛用原因。

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肺炎疫情過後，有機會到日本旅行的話，不妨試試看這些富有特色又清新的品牌，或許你會找到適合肌膚的天然彩妝喔！

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】