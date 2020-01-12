Sephora 「2019年8大最暢銷化妝品」　上榜的歐美彩妝斷貨王是...

歐美化妝品在香港一直都有不少的粉絲，而且歐美彩妝品牌選擇也非常多，平價貴價都有，當中還有不少明星自家品牌都大受歡迎。在這麼多的品牌當中，到底有什麼最受歡迎的必買好物呢？

Sephora最近公佈了2019年8大最暢銷的彩妝品，當中包含唇膏、眼影盤、粉底等等。

來到2020年，不少美妝品牌都陸續公佈去年年度的暢銷產品，在美妝排行榜上除了有為人熟悉而且認受性高的日本@Cosme美妝大賞之外，在歐美屬於大型連鎖化妝店Sephora也公佈了2019年8大暢銷的化妝品，主要集中在歐美美妝品牌，當中不乏唇膏、眼影盤或粉底。有興趣的女生想要購買這些妝品也很容易，因為香港已經設有二間Sephora的分店，喜歡歐美妝品的你就不要錯過這個榜單了！

Fenty Beauty By Rihanna Pro Filt’r Hydrating Longwear Foundation

Rihanna從樂壇天后進攻時尚界都十分順利，她在2017年就創辦了自家品牌Fenty Beauty By Rihanna，以她的人氣可想而知品牌一推出就所向披靡，短短3年時間，這個品牌的銷量已經超越不少殿堂級大品牌。

Rihanna在2017年創辦了自家品牌Fenty Beauty，自一推出就大受歡迎。

Fenty Beauty妝品最大的賣點就是有50個色調的粉底液和遮瑕膏，強調「全球女孩都買得到適合自己膚色的粉底液」。特別是這個Pro Filt’r粉底液，是品牌的皇牌兼銷量最好的產品，用家表示保濕能力十分出色，即使乾燥的季節底妝也不會浮粉或斑駁，而且妝感也十分自然細緻，不會有厚粉的感覺。

Pro Filt’r粉底液是品牌的皇牌之一兼銷量最好的產品。

Charlotte Tilbury Starry Eyes To Hypnotize Eyeshadow Palette

Charlotte Tilbury是Tom Ford的首席英國女彩妝師，也是世界知名的化妝師，曾擔任不少超模，以及女星的御用彩妝師，她的Instagram更有多達3百多萬的追蹤人數。Charlotte Tilbury的彩妝不用說更是讓女生為之瘋狂，包裝閃亮吸晴，而且產品的功效也大受好評。

Charlotte Tilbury是世界知名的化妝師，也是不少超模、女星的御用彩妝師。

要說2019年Charlotte Tilbury最受歡迎的一定就是它的Starry Eyes眼影盤，在2018年已創下驚人的銷售紀錄，不單止經常缺貨，而且waiting list更多達40,000位人次，一盒難求，而它在今年一樣有很出色的銷售成績。

這盤眼影盤的配色實用又漂亮，日常上班出街都用得上，粉質幼細而且顯色度很高；帶珠光閃粉的顏色上眼後立刻變得很有氣質，雖然價格偏高，但是顏色選擇多而且質素很高，所以人氣一直有增無減，絕對值得入手。

CT的Starry Eyes眼影盤經常斷貨，十分搶手。

Gucci Beauty Rouge A Lèvres Satin唇膏

Gucci在2014年才開始進軍美妝圈，在妝彩界的年資不算很長，但是品牌單憑雙G Logo的奢華包裝已經吸引不少忠實粉絲，一推出立即大受關注，加上Gucci是高質名牌保證，教如何不讓女生們為之瘋狂？

Gucci在2014年才開始進軍美妝圈，但是品牌一推出彩妝立即大受關注。

Gucci這次上榜的是在2019年5月份重新推出的 Rouge A Lèvres Satin系列唇膏，整個系列一共有58隻色號，設計靈感來自經典荷里活電影和人物，帶有淡淡的花香，而且質地滋潤顏色飽和，加上高貴典雅的金色包裝，完全就會讓女生欲罷不能，不過這麼多色號真的會令人有選擇困難症啊！

Rouge A Lèvres Satin系列唇膏金色包裝高貴又典雅。

按圖看其他5款上榜的熱賣彩妝品：