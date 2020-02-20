BLACKPINK Lisa、Jennie公開立體輪廓化妝品　30色眼影盤$4xx必搶

女星的穿搭造型向來都是女生們的參考之一，那換作化妝品又有興趣嗎？

BLACKPINK出道4年，但已成為人氣女團。(GettyImages)

BLACKPINK出道僅只有短短4年，但已成功成為現時韓國的人氣女團，每個團員亦廣受歡迎，同時Instagram追蹤人數也節節上升，大部份女生都希望能夠窺探她們的穿搭與私生活。早前，BLACKPINK就在韓國SBS電視台的綜藝節目《Style Follow》中講述自己日常打扮的小貼士，當中Jennie與Lisa就分別分享了她們愛用的化妝品。

或許，跟隨她們所使用的化妝品與參考其化妝技巧，大家都能化出一個女神妝容。

Jennie與Lisa老友鬼鬼，不時都會分享合照：

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哪些是Jennie的愛用化妝品？

Jennie私底下又愛用什麼化妝品？(jennierubyjane@Instagram)

Tarte Limited Edition Magic Wands Brush

Jennie表示自己購入了Tarte Limited Edition Magic Wands Brush，更指質感十分柔軟；價格：39美元（約303港元）（SBS Mandarin 官方中字@YouTube截圖）

Jennie於節目內表示自己平日喜歡看不同的美妝視頻接受不同的資訊，她更分享其中一樣在外國網站自購的化妝用具：Tarte Limited Edition Magic Wands Brush（獨角獸系列），於購買前更會至少觀看5至6個評價，避免自己過後出現買了又不喜歡的情況。

Tarte一向都會推出外形特別夢幻的化妝掃，而化妝掃亦是新手必入的一項產品。Jennie所擁有的獨角獸化妝掃，以金色的獨角獸造型手柄配上幻彩粉色掃頭的設計，成功得到全場的稱讚；而且，Jennie形容獨角獸化妝掃的掃頭特別柔軟，加上外形更會有種想要化妝的衝動。

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Too Faced Natural Love Eye Shadow Palette

Jennie認為Too Faced Natural Love Eye Shadow Palette裡裡外外都能打動她的心 ；價格：59美元（約458港元）（SBS Mandarin 官方中字@YouTube截圖）

第二樣Jennie分享的化妝品也是從外國網站購入：Too Faced Natural Love Eye Shadow Palette。Too Faced的多色眼影組合一向憑包裝與方便程度吸引女生，Natural Love眼影組合的包裝亦同樣走少女風格，印有春夏氣息的碎花圖案；而裡內則共設有30色，以大地色調為主，包括啞緻與閃粉兩個質地，實用度非常高。

Jennie形容整個Natural Love眼影組合非常漂亮，無論是盒子，還是內裡的眼影，裡裡外外都能打動她的心，而她最喜歡裸色系眼影，用完的眼影顏色又會購買替換裝更換，反映出她對Natural Love眼影組合的忠實喜愛。

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哪些是Lisa的愛用化妝品？

Lisa亦有分享她的化妝品。(lalalalisa_m@Instagram)

Hourglass Ambient Lighting Palette

Lisa認為Hourglass Ambient Lighting Palette外形像一部手機，更拿起來裝出自拍的模樣；價格：64美元（約497港元）（SBS Mandarin 官方中字@YouTube截圖）

Lisa在節目中表示自己平日喜歡帶有光澤感的妝容，亦十分重視Highlight和修容這兩部份，於是她就於節目中強烈推介Hourglass Ambient Lighting Palette。

Ambient Lighting Palette的外形一貫Hourglass的鏡面設計，Lisa更拿起來裝出自拍的模樣，讓其他人誤以為她帶來的是一部手機。Hourglass Ambient Lighting Palette設有3色，Lisa分享指她會用來當作胭脂、Highlight、粉餅、陰影使用，一小盒就能完成日常妝容，令輪廓變得更立體。

另外，Lisa不時也會在Instagram分享自己代言的化妝品牌moonshot的產品照片：