新冠肺炎（COVID-19）令全球陷入疫症的陰霾之中，不少人也選擇安坐家中提防感染疫症，不少明星如鍾欣潼（阿嬌）和Janice Man等人便選擇分享個人居家運動情況，而疫情更為嚴重的外國，不少歐美明星便仿傚Instagram大熱「#StayHome」的主題標籤（Hashtags）挑戰，為家居隔離帶來一點樂趣。 最近政府亦宣布了美容院需要關閉14天，居家期間，女生不得不靠自己好好護膚，當不用再戴口罩，皮膚「重見天日」時，讓肌質可更勝從前，不彷可參考范冰冰、徐熙媛（大S）和鍾欣潼（阿嬌）和岑麗香在皮膚護理上的小技巧。

范冰冰大推「灌膚」皮膚刮沙 助髒汙物排出毛孔

范冰冰早前大推「灌膚」皮膚刮沙，更說可以助髒污物排出毛孔(小紅書@范冰冰)

早前，內地小紅書流行一項皮膚刮沙的「灌膚」熱潮，范冰冰便親身嘗試並在個人小紅書大推「灌膚」，護膚手法是先在臉上塗上大量水潤可輕易推開的乳液或精華液，然後利用皮膚刮沙工具在臉上進行刮沙，手法是由下而向上推，當臉面被刮至微微發熱便可以將乳液刮掉，再重複塗上乳液進行刮沙，重複以上步驟三次便可以看見皮膚毛孔的髒污物慢慢被刮出，毛孔也因而變得更小。

范冰冰建議選出那些有配備電流的皮膚刮沙工具，透過微電流順勢把皮膚淋巴也通通按摩 (小紅書@范冰冰)

范冰冰指出應選擇專為臉部而設的刮沙工具，更建議選出那些有配備電流的，除可更貼近臉型、更貼服、更可以在按摩臉部時，透過微電流順勢把皮膚淋巴也通通按摩，達到排毒效果，更建議進行「灌膚」後，也應立刻敷上保濕面膜讓發熱的皮膚回復鎮靜狀態，更說以上皮膚護理是屬深層清潔，只需要一星期進行一次便足夠。

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徐熙媛（大S）大愛 一杯熱水配棉花棒可去唇部死皮

徐熙媛（大S）為唇部去死皮的方法，便是利用一杯熱水配棉花棒 (小紅書@徐熙媛)

徐熙媛（大S）可說是台灣數一數二的美容博主，她曾推出自家的美容書和不時上節目分享皮膚護理心得，當中大S指出自己十分重視唇部護理，她推介一個唇部死皮方法，居家方便簡易，只需一杯熱水和一枝棉花棒便可，將棉花棒沾取些熱水，在嘴唇上左右來回輕輕滾動，這樣便可以輕易帶走死皮。

徐熙媛（大S）也說自己每天會敷兩次自製的唇膜，唇膜製作方法便先利用護唇膏塗抹在唇上，重點是厚厚地反覆數次蓋住雙唇，然後剪下大小適中的保鮮膜封住唇部，再熱敷30秒到1分鐘，待冷卻後，撕下保鮮膜即可，簡單卻達到唇部修護功能。

鍾欣潼護髮在於停止濕髮梳頭

鍾欣潼不時在小紅書分享自己對皮膚保養、減肥的小心得 (小紅書@鍾欣潼)

鍾欣潼（阿嬌）近日因新冠肺炎（COVID-19）肆虐中港兩地，便暫停不必要的行程，投放更多時間於家中多做運動和護理皮膚，好讓自己時時刻刻也可以保持最佳的狀態示人。阿嬌曾在小紅書分享自己對家居頭髮護理的心得，護髮在於不濕髮梳頭，因濕髮梳頭會令髮絲之間的摩擦增大，頭髮當中的毛鱗片更加容易翹起和張開，讓頭髮看起來更加的毛燥，建議女生可多選用有滋潤成份的髮尾油，減少使用熱水洗頭來達到護髮的效果。

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岑麗香「香香公主」 多做深層清潔

岑麗香自從生下兒子，雖然減少很多幕前演出，但仍常常在網上與網民分享自己日常的近況(ig@heungheungeliza)

岑麗香自從誕下兒子，雖然減少很多幕前演出，卻無阻粉絲對她的鍾愛，她的皮膚總是透出自然光澤感和紅潤，全靠居家時做好深層清潔、工作以外盡量減少化妝，讓皮膚真正休息。她建議女生利用熱毛巾讓皮膚毛孔擴張，再選用深層清潔面膜或面部磨沙產品，徹底清除肌膚內的污垢。