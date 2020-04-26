新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐，疫情之下配戴口罩，在穿搭裝扮上也要多注意以保持衛生！如女生的長長秀髮容易接觸到口罩上的細菌，所以不妨將頭髮紮起，多花一點小心機於編髮之上，即使配戴口罩，依然不失氣質來迎接夏天！Instagram上很多日本編髮達人都親身示範編髮教學影片，只要一些小技巧，足以帶來眼前一亮的效果﹗以下就有5大日本編髮達人的IG推薦！

90後日本少女Asumi：花素材營造仙水氣質(IG: asumi_selfhair)

花素材的髮飾，為美美的編髮提升層次，整體美感度上升。(Instagram@asumi_selfhair)

90後日本少女Asumi，她的Instagram坐擁23.2萬位追蹤者！Asumi的編髮及髮飾配搭都充滿少女味，其中她最多時候用到花素材來造出仙女氣息，可愛度爆燈！Asumi分享很多編髮造型的教學影片，每一步亦會加上字幕定格，指示清晰易明，就連超卡娃兒的四手孖辮亦難不了她，然後加上花素材或者其他可愛的配件，立即變成可愛少女！

日本疫情嚴重，之前Asumi就戴上口罩，示範如何用兩個髮夾，與臉頰形成對角線，做出時髦髮型！另外她亦推出3個處理前陰的方法，以及用夾髮器夾打造微曲髮。她通常會用160度32mm的夾髮器，把頭髮的髮尾全都向外繞夾曲。之後由臉頰的上方開始，拿起一條條的頭髮向內側捲起，再用定型噴霧定型蓬鬆的造型，增加層次感。

【點撃看】簡易髮夾秘技！兩側頭髮加上「阿婆髮夾」固定同時提升層次感，魔鬼在細節：

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至於前陰，她分別用3個方法將前陰繞起，再用可愛的小髮夾定形，以配合捲曲好的蓬鬆秀髮。除此之外，她亦教授很多編髮上的小技巧。

時尚媽媽：還回少女味 時髦只需一條繩(IG: maya_arrange)

好看的編髮配襯口罩完全無違和感！(Instagram@maya_arrange)

簡單的頭髮繩圈雖便宜但平凡，女生往往不視它們作為髮飾配件。日本這位髮型師私下是一位時尚媽媽，不時都會在Instagram上推介耳環首飾穿搭。想不到她竟然簡單的利用繩圈，完成個充滿時尚感的造型，而且富有少女味！

Maya已有兩位孩子，編髮打扮仍充滿少女味。(Instagram@maya_arrange)

【點撃看】一條長長髮繩，時尚千變萬化！

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日本髮型師：絲巾編髮 可愛又平實！(IG: hitomi_0616 )

日本近期流行絲巾馬尾。(Instagram@hitomi_0616)

如果喜歡自然的少女味，日本髮型師矢島瞳的Instagram上都有不少合適初學者的編髮教學，最新一條的教學影片，她綁好高馬尾後，用一條絲質頭巾在馬尾上圍圈綁緊，最後再於馬尾的髮圈位置綁結，最後再用夾髮器捲曲秀髮，簡簡單單的馬尾即時華麗變身。她運用簡單的頭飾、棒球帽為點綴，整個風格就會時尚而不失蓬鬆和柔和感。

【點撃看】棒球帽可愛側馬尾

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盤髮達人：口罩盤髮 分３級(IG: seiichirookawakami)

河上誠一郎先生Instagram上有10.1萬位追蹤者，不時分享他的淺而易明的教學影片，展示每一個Step，他更貼心地將難度分成初學者、下級、上級。如果想頭髮乾乾淨淨不接觸口罩，不妨試試入手級的盤髮，低髮髻既優雅又有知性美。盤髮造型再搭配復古、珍珠或蝴蝶結等頭飾，更會大大提升浪漫感！

【點撃看】支援手殘女 口罩公主盤髮！

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河上誠一郎先生的另一個口罩造型，就是看起來隨性而不經意的低馬尾，更加會露出耳朵，突出耳環。整體感覺仙氣滿滿，大方顯氣質！

馬尾小顏術：造型前必學技巧貼士！(IG: watanabeyoshiaki)

頭髮乾枯毛躁不易打理，護髮油有助頭髮快速柔軟順滑，容易造型！(Instagram@watanabeyoshiaki)

日本髮型師渡邊義明先生的Instagram坐擁有18.6萭位追蹤者，他更經營自己的YouTube channel《SALONTube渡邊義明》都有18.1萬位訂閱者，深受日本女生歡迎！女生們塑造髮型之外，都不要忘記事前的準備。渡邊義明先生在每一次造型之前，都一定會下3至4滴的護髮油，來順滑頭髮以及保護髮質。除了造型示範教學，亦有一些小技巧值得女生學習！女生們最普遍的髮型，當然是低馬尾，雖然它看似很簡單，但要有小顏的效果就要留意幾點！

【點撃看】馬尾小顏術 一定要遮OO？

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前陰簡直是髮型的精髓！疫情之下，去髮型屋都不是一件簡單的事，所以有不少女生都會選擇自己修剪，不過若有失誤就後悔莫及。早前渡邊義明先生就推出一個女生修剪齊陰的小貼士！

【點撃看】剪齊陰注意！

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世上沒有醜的女人只有懶的女人，即使戴口罩，多實戰編髮的技巧，女生依然可以造出時尚、可愛、型格的造型！

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