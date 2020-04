現年46歲英國女星Kate Beckinsale雖然育有一個21歲的女兒Lily,但身材臉蛋保養得宜,魅力爆燈!離婚後她變成「鮮肉收割機」,所交的男友都不過30歲﹗早前復活節,她就被發現與只有22歲的小男友歌手Goody Grace交往!過往她發展的母子戀對象除了年紀少,尚有一個共同點!這位嬌豔美魔女在小鮮肉和女兒身邊都毫無違和感,到底是如何提升敵得過歲月的吸引力?

46歲Kate Beckinsale與大女兒一歲的加拿大歌手Goody Grace拖手。(tmz youtube截圖)

【年距24年】戀上搖滾歌手Goody Grace!

今個月復活節,Kate Beckinsale就被拍攝到她與新男友Goody Grace在街上一起溜狗、散步。即使是防疫期間,依然沒有阻礙Kate Beckinsale尋找所愛,二人沒有戴上口罩,十指緊扣,露出一個個甜蜜的笑容。今次的戀情是她交過年紀差距最大的一個男友,二人足足相差24年!Kate Beckinsale的保養功力,完全不像「母子戀」!

Kate Beckinsale憑《珍珠港》成名未婚誕女婚姻坎坷

《珍珠港》、《凡赫辛》、《妖夜尋狼》、《決戰異世界》都是Kate Beckinsale的成名作電影。但後續的演藝生涯仍有起跌浮沉,跟感情生活一樣。當年只有26歲的Kate Beckinsale與同時演員的前男友Michael Christopher Sheen生了一個女兒Lily,不過最後二人的感情告吹。之後因為拍攝《決戰異世界》,Kate Beckinsale與導演Len Ryan Wiseman擦出愛火,二人婚後一同合力照顧女兒,可惜最終二人因為難以化解分歧,於2016年宣布離婚。

小鮮肉男友同一共同點?女人40歲後變主動?

離婚後的Kate Beckinsale成為「鮮肉收割機」,感情生活相當豐富,在愛情路上都選擇不超過30歲的小鮮肉,而她所交往的對象都是打扮新潮的型男!原來小鮮肉們都有一個的共同點:才華,一直深深的吸引她!

【年距22年】最小的男友只有21歲?Kate Beckinsale還比男友母親年紀大…

2017年,當時只有43歲Kate Beckinsale被一身健壯肌肉的小鮮肉所迷倒,當時她與只有21歲馬特·里夫Matt Rife 相戀,二人更曾被拍到在公開場合親熱,街上激吻,二人約會了一年。這對「母子戀」不只是年紀相差足足22年,Kate Beckinsale更加比Matt Rife的母親大多兩歲!所以她曾描述二人的感情十分複雜,該段感情的起伏都十分很大,最終都是感情告終。

小鮮肉Matt Rife健壯的身材吸引不少女士,當年21歲的Matt就與43歲Kate Beckinsale美魔女相戀。(Instagram@mattrife)

【年距20年】Pete Davidson曲棍球濕吻!

26 歲皮特戴維森Pete Davidson與Kate Beckinsale一直傳出緋聞,直至牽手照被曝光後,他們終於大方在公開場合拍拖。當時Pete都指Kate是他見過以來最有趣的人之一,他們曾觀看曲棍球比賽時,在看台上公開濕吻,無畏媒體的拍攝以及旁人的目光,十分矚目。這是Pete Davidson與Ariana Grande取消婚約以來的首個戀情,不過男方的感情生活一直被指複雜,最後因為他個人生活習慣問題而分開,二人的交往只維持三個月。

Pete Davidson與Ariana Grande取消婚約之後,先與Kate Beckinsale一起。(Instagram@arianagrande)

Kate Beckinsale美魔女保養全靠自律性!

Kate Beckinsale的臉蛋和身材如同少女,與小鮮肉一起時亦沒有任何違和感。美魔女的魅力絕不只單靠先天的條件,當然都有一套保養心得,她20歲之前就已持之而恆做好日常護膚程序,不只認真清潔,做足保濕,亦會徹底防曬,保護肌膚。一些日常持之而恆的訓練。她曾於《Women’s Health》分享自己的飲食和做運動的習慣。她擁有很高的自律性,讓她保持身體的體態。

運動方面,一星期她有六天的早上,跟健身教練進行運動鍛煉肌肉和線條,教練Brad Siskind指她是一個堅持的人,如果沒有充分理由是很少錯過鍛煉。Kate Beckinsale平日在健身室內的鍛煉影片都有上載到Instagram。她的堅持自律性十分高!不過一直以來,她認為運動最主要是緩解自己的壓力,擺脫問題,想像自己變成一匹馬在圍場奔跑。

心理專家:女人40+是誘惑者 更會把握愛情?

根據《psychologytoday》報導有關心理學家Milaine Alarie發表的研究文章《 They're the Ones Chasing the Cougar(他們是追逐美洲獅的人)》中,剖析年長的婦女吸引年輕男性的關係,當中發現40歲以上的女性會比較主動,認為自己是一名誘惑者,追求被動地等待的年輕男人。離婚之後的Kate Beckinsale剛好42歲,她對於另一半的感情仍有盼望,更加用身體力行來證明年齡真的不是問題!女人無論到達多少年紀,都應保持自己最佳狀態,把握愛情的機會!

