現年46歲英國女星Kate Beckinsale雖然育有一個21歲的女兒Lily，但身材臉蛋保養得宜，魅力爆燈！離婚後她變成「鮮肉收割機」，所交的男友都不過30歲﹗早前復活節，她就被發現與只有22歲的小男友歌手Goody Grace交往！過往她發展的母子戀對象除了年紀少，尚有一個共同點！這位嬌豔美魔女在小鮮肉和女兒身邊都毫無違和感，到底是如何提升敵得過歲月的吸引力？

46歲Kate Beckinsale與大女兒一歲的加拿大歌手Goody Grace拖手。(tmz youtube截圖)

【年距24年】戀上搖滾歌手Goody Grace！

今個月復活節，Kate Beckinsale就被拍攝到她與新男友Goody Grace在街上一起溜狗、散步。即使是防疫期間，依然沒有阻礙Kate Beckinsale尋找所愛，二人沒有戴上口罩，十指緊扣，露出一個個甜蜜的笑容。今次的戀情是她交過年紀差距最大的一個男友，二人足足相差24年！Kate Beckinsale的保養功力，完全不像「母子戀」！

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Kate Beckinsale憑《珍珠港》成名未婚誕女婚姻坎坷

《珍珠港》、《凡赫辛》、《妖夜尋狼》、《決戰異世界》都是Kate Beckinsale的成名作電影。但後續的演藝生涯仍有起跌浮沉，跟感情生活一樣。當年只有26歲的Kate Beckinsale與同時演員的前男友Michael Christopher Sheen生了一個女兒Lily，不過最後二人的感情告吹。之後因為拍攝《決戰異世界》，Kate Beckinsale與導演Len Ryan Wiseman擦出愛火，二人婚後一同合力照顧女兒，可惜最終二人因為難以化解分歧，於2016年宣布離婚。

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小鮮肉男友同一共同點？女人40歲後變主動？

離婚後的Kate Beckinsale成為「鮮肉收割機」，感情生活相當豐富，在愛情路上都選擇不超過30歲的小鮮肉，而她所交往的對象都是打扮新潮的型男！原來小鮮肉們都有一個的共同點：才華，一直深深的吸引她！

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【年距22年】最小的男友只有21歲？Kate Beckinsale還比男友母親年紀大…

2017年，當時只有43歲Kate Beckinsale被一身健壯肌肉的小鮮肉所迷倒，當時她與只有21歲馬特·里夫Matt Rife 相戀，二人更曾被拍到在公開場合親熱，街上激吻，二人約會了一年。這對「母子戀」不只是年紀相差足足22年，Kate Beckinsale更加比Matt Rife的母親大多兩歲！所以她曾描述二人的感情十分複雜，該段感情的起伏都十分很大，最終都是感情告終。

小鮮肉Matt Rife健壯的身材吸引不少女士，當年21歲的Matt就與43歲Kate Beckinsale美魔女相戀。（Instagram@mattrife）

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【年距20年】Pete Davidson曲棍球濕吻！

26 歲皮特戴維森Pete Davidson與Kate Beckinsale一直傳出緋聞，直至牽手照被曝光後，他們終於大方在公開場合拍拖。當時Pete都指Kate是他見過以來最有趣的人之一，他們曾觀看曲棍球比賽時，在看台上公開濕吻，無畏媒體的拍攝以及旁人的目光，十分矚目。這是Pete Davidson與Ariana Grande取消婚約以來的首個戀情，不過男方的感情生活一直被指複雜，最後因為他個人生活習慣問題而分開，二人的交往只維持三個月。

Pete Davidson與Ariana Grande取消婚約之後，先與Kate Beckinsale一起。(Instagram@arianagrande)

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Kate Beckinsale美魔女保養全靠自律性！

Kate Beckinsale的臉蛋和身材如同少女，與小鮮肉一起時亦沒有任何違和感。美魔女的魅力絕不只單靠先天的條件，當然都有一套保養心得，她20歲之前就已持之而恆做好日常護膚程序，不只認真清潔，做足保濕，亦會徹底防曬，保護肌膚。一些日常持之而恆的訓練。她曾於《Women’s Health》分享自己的飲食和做運動的習慣。她擁有很高的自律性，讓她保持身體的體態。

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運動方面，一星期她有六天的早上，跟健身教練進行運動鍛煉肌肉和線條，教練Brad Siskind指她是一個堅持的人，如果沒有充分理由是很少錯過鍛煉。Kate Beckinsale平日在健身室內的鍛煉影片都有上載到Instagram。她的堅持自律性十分高！不過一直以來，她認為運動最主要是緩解自己的壓力，擺脫問題，想像自己變成一匹馬在圍場奔跑。

心理專家：女人40+是誘惑者 更會把握愛情？

根據《psychologytoday》報導有關心理學家Milaine Alarie發表的研究文章《 They're the Ones Chasing the Cougar(他們是追逐美洲獅的人)》中，剖析年長的婦女吸引年輕男性的關係，當中發現40歲以上的女性會比較主動，認為自己是一名誘惑者，追求被動地等待的年輕男人。離婚之後的Kate Beckinsale剛好42歲，她對於另一半的感情仍有盼望，更加用身體力行來證明年齡真的不是問題！女人無論到達多少年紀，都應保持自己最佳狀態，把握愛情的機會！

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