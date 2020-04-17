今年3月韓國出現「N號房」事件，犯人在通訊軟件Telegram上建立的多個聊天室，然後將偷拍到女性的相片、影片等發布在聊天室中，事件不只轟動全國，更引起國際關注網上性罪行及侮辱女性的問題。原來香港都有操作方式類似的網站及群組，更被稱為「港版N號房」！讓會員公開分享或者售賣一些偷拍走光或者性愛床照等等淫褻相片和影片！女生們一定要提高警覺，保護隱私，預防偷拍無恥之徒！

「港版N號房」：男友為一己私慾 出賣伴侶成他人的性幻想對象

世界各地可能潛藏着「N號房」同類案件的手法，而早前就爆出香港有一個Telegram的群組運作方式與「N號房」相似！這個TG群組不只是發放淫褻影像，而是讓會員分享妻子與女朋友的性愛影像！群主會以淫穢的字樣發出性愛影像，不過影像都是經過格仔處理，如果得到清晰影像就要入會，進入一個更私密的群組。

【點撃看】驗證入會先有OO心態！

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「影像性暴力」受害人經歷：被伴侶偷拍性愛過程

關注婦女性暴力協會於2019年進行「偷拍+未經同意散佈私密影像經驗問卷調查」以收集「影像性暴力」受害人的經歷。調查發現，侵犯者最多是陌生人，其次是伴侶和朋友。除了偷拍之外，伴侶偷拍性愛過程都是其中之一，更有伴侶用私密的影像以作威脅。所以女生平日與伴侶的親密照片應該私密保存，以防泄流！或者小心一些完全想像不到的位置，因為可能一早就暗藏偷拍鏡頭！

「影像性暴力」包括：未經同意下拍攝性私密影像、未經同意下散佈、分享、售賣性私密影像；要脅、恐嚇、勒索散佈性私密影像；以及，將當事人的樣子移花接木至色情影像。 (Maru Lombardo/unsplash)

淫褻網站周街偷拍女生走光 樣子或清晰可見？

偷拍橫行，坊間有不少分享偷拍及淫褻影像的網上平台，「香港連拍LIHKSNAP.com」網站就是其中之一。網站內容都是在公眾場所偷拍的女性相片，普遍都是港鐵、電梯、商場街道的場合。網站不只公然發布，更加會販售偷拍的影片集，涉及人數多達數百！

【點撃看】偷拍網站人士的目標與手法特點：誰最易成目標對象？

街頭偷拍真的防不勝防！所以女生們平日出入應提高警覺，預防走光！穿裙的時候，都請不忘穿上打底褲，在搭電梯時用手袋來遮掩裙底，以防不法之徒有機可乘。別以為只有打扮性感的女生會被偷拍！即使街上人來人往，都要瞻前顧后，多加留意身邊路人的手機鏡頭方向或者他們的眼神，與可疑人士保持距離當然發現對方偷拍時，應當即場告發，立即報警處理！

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韓國「針孔鏡頭獵人」揭秘：酒店可埋伏30個偷拍陷阱

如今的偷拍技術愈來愈高超，偷拍設備日新月異，針孔鏡頭推出的微型針孔，如同螺絲一樣細小，以方便犯人收藏設置，無孔不入！一些以為完全無害的物品，竟然會成為偷拍的工具！所以女生們更衣或者做私人事前，應該多加注意先檢視四周，防止偷拍以保護隱私！

只要了解原理，就有助我們揪出針孔鏡頭， 之前Youtube Channel Asian Boss請來了韓國「針孔鏡頭獵人」Son Hae Yeong，分享他長達20年打擊針孔偷拍的方法。他表示接近八至九成的針孔機都是安裝在酒店，其餘的則在公共廁所、更衣間等地方。針孔鏡頭大致分為四種：有線的、無線的、用記憶卡儲存的、可連接 WiFi 的。以下6招方法，女生們值得旁身！

1.了解針孔鏡頭常見埋伏位置微型針孔鏡頭的體積細小，確實難以發現！如果是傳統的針孔鏡頭通常都要外接電源，所以會收藏於一些插電產品之中，例如吹風機、抬燈等。至於無線的針孔鏡頭，因為由電池供電，則會藏於任何的物件之中。針孔鏡頭容易藏在公廁、試衣間、旅館、宿舍或租屋處。外型更是多變，可能會裝在馬桶上、煙霧偵測器、掛鉤、插座等，更會是日常想像不到的地方！

【點撃看】節目邀請「針孔鏡頭獵人」Son Hae Yeong在酒店房內，在30個針孔鏡頭常見的埋伏位置預先設下鏡頭，看看嘉賓能否逐個找出來。原來沐浴乳、牙膏都可設針孔﹗位置超出想像：

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2.昏暗+蜜粉 / 紅色的玻璃紙有部分針孔鏡頭是依靠以紅外線來捕捉光線，要在光線充足的情況下，才拍到清晰的畫面，如果在較暗的環境之下，畫面就難以捕捉。針對「紅外線鏡頭」，檢查時應先熄燈，再目測四周有否異樣，因為普遍鏡頭運作時都會亮起紅光！

想不到蜜粉竟有功用。(Raphael Lovaski/unsplash)

然後在懷疑的地方上，抹上蜜粉，就能確認小紅點。又或者在手機的鏡頭和閃光燈的位置，貼上紅色的玻璃紙。手機熒幕上，就會顯示出肉眼看不到的紅外線或者是小亮點，即是該處有隱藏的針孔鏡頭！

3.反針孔偵側器／手機APP除了提高警覺，不妨善用工具輔助檢查。坊間都有一些反針孔偵測器 ，能夠偵側針孔鏡頭的電波，更可找出竊聽器、GPS追蹤器，不過這類器材價格約數千元到上萬元不等。

有些探測儀器更可接收望見鏡頭的畫面。(Youtube channel Asian Boss截圖)

不過如今手機APP都有隱藏攝像機檢測器的應用程式，能夠檢測附近的CCTV攝像機和隱藏的針孔鏡頭。只要將手機在可疑的地方慢慢移動，當偵測到時，手機就會發出聲響！

4.搜尋WIFI由於針孔鏡頭都會發出WIFI訊號，所以只要手機開啟WIFI功能，搜尋附近的WIFI裝置。就可以找出可疑的WIFI訊號，如果該訊號來歷不明，而且名稱更是長長的亂碼，就可能是以 WiFi 傳送影像的針孔鏡頭。當然鏡頭的位置遠近，都會影響訊號的強弱。直接連接 WiFi的鏡頭都較難以找出幕後主謀。

5.打火機旁身？當發現針孔鏡頭，不妨拆開打火機！原來點燃打火機的瞬間，會出現電壓，就可以產生「壓電效應」，讓針孔鏡頭的電壓短路故障。如果發現一些可疑的小孔，都可以用髮夾推進小孔內，又或者用衛生紙將小孔堵起來，來以防萬一。

打火機的瞬間，會出現電壓!(Tommi Selander/unplash)

6.手機保安漏洞：貼紙遮鏡頭！加密！除了針孔鏡頭，平日手機、電腦都要小心！畢竟因為保安漏洞，犯人可以黑客入侵，又或者有一些精密先進的監視軟件，暗地裏截取手機裏的信息，掌控所有手機的功能，幾乎無法察覺。犯人可以在不亮警示燈的情況下，控制麥克風和開啟鏡頭，然後進行偷窺或偷聽。所以平日可以用貼紙遮掩鏡頭，避免使用公共Wi-Fi網絡，又或者下載防病毒應用程式，以及定期更換私人密碼。

窺淫罪有望！共同抵抗性暴力！

上年保安局都接納窺淫罪的《窺淫及未經同意下拍攝裙底》報告書，報告中直指這類行為嚴重侵犯另一人的性自主權，而該窺淫罪是針對於未經同意情況下，為了性目的而對另一人進行觀察或視像記錄（例如以照片、錄影帶或數碼影像形式）的行為；以及新訂一項特定的未經同意下拍攝裙底罪。不論有關行為是在公眾或私人地方發生都一一涵蓋。現時窺淫罪仍是諮詢期間，希望日後有助打撃偷拍現況。如今的偷拍技術超乎想像，不只要平日出門多加小心，更要做足預防，確保私隱以免淪為偷拍影片的主角！

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