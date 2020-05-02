【Dyson勁敵】 ¥ 179小米負離子風筒超強CP值　揭網紅最愛4大原因

每次洗頭都很怕吹頭髮的過程，頭髮打結亂糟糟，吹得久也未乾透，真是苦惱。在風筒界，Dyson風筒的高功能深得民心，但定價$3,000多，實在令人卻步。最近有一款國牌小米風筒在網上熱爆，以白菜價¥ 179，加上蜜桃粉色的極高顏值，成功圈粉。3分鐘極速吹乾頭髮，還有負離子護髮功能，吹出柔順秀髮，CP值超高，能媲美風筒界皇牌Dyson，真的有這麼厲害嗎？

¥ 179的價錢就能買到一台性能跟Dyson風筒相約的風筒，絕對非常吸引！（小紅書）

¥ 179的價錢就能買到一台性能跟Dyson風筒相約的風筒，絕對非常吸引！這台小米直白風筒原價¥ 199，近日再減價至¥ 179，價格只曷Dyson的5%，實在叫人忍不了手！風筒有充滿少女心的蜜桃粉色和簡約純白色可選，外型設計時尚，磨砂質感，小巧輕盈，深得一眾網紅歡心。以白菜價錢就買到顏值和性價比高的風筒，令人心動，難怪出品到現時銷售極高，十分搶手！

小米直白風筒價格相等於Dyson的18分之1，實在叫人忍不了手！（小紅書）

小米直白風筒熱買原因：

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小米直白風筒 網紅們強力推薦！

小米直白風筒得到網紅們強力推薦，原因簡單，不只便宜，而且好用。風筒吹髮時輸出高濃度負離子，吹髮不傷髮，更有護理頭髮的功能，收緊頭髮毛鱗片，撫平毛躁，減少分叉。經網紅們實試後，證明吹髮後，頭髮變得柔順，一解濕髮打結的苦惱。加上髮廊級大風量，能極速吹乾髮絲，短髮只需3-5分鐘便能吹乾，而髮量多的長髮在10分鐘內便可。風筒具有3檔風溫，熱風快乾，溫風護髮，冷風定形。另外，風筒的「降噪」設計經網民實測過後，Dyson與直白兩台風筒的噪音相約，表現不錯。

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Dyson風筒之所以能站穩住腳，因其獨家原創設計元素，性能上對得住$3,000多的價格。但總結用家實測用後感，小米直白風筒在性能上直逼Dyson，甚有驚喜，重點是價錢只需¥ 179，實在吸引。你會怎樣選擇？

小米直白風筒￥179

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/05/02)

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