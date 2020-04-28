因新冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球的關係，不少藝人也減少不必要工作，並留在家中，但身為藝人當然也需要時刻保持自己在網上的曝光率。於是，「可愛教主」楊丞琳便初嘗在YouTube分享自己一天的生活，由起床、外出到睡覺，她也一一與粉絲揭示，並毫無保留地公開自己數個平日皮膚護理的技巧，好讓一眾女生也可以學習到，她多年來維持童顏的小秘訣

「可愛教主」楊丞琳自與李榮浩結婚後，便很想甩掉「可愛教主」之稱(ig@rainie77)

出道20年，楊丞琳除髮型與妝容因造型而轉變外，不論是樣貌、氣質和身型與20年前沒有絲毫分別，反而是更勝從前，難怪多年來傳媒或網民也稱楊丞琳為最強童顏女星。

接下圖回顧楊丞琳多年來演出劇集的劇照：

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一、早上只用清水洗臉

楊丞琳指她每天一起床後，早上只用清水洗臉 (ig@rainie77)

楊丞琳指出自己每天早上起床後，只會使用清水洗面，多次使用清水來回輕輕擦拭臉部便可。她一邊洗臉一邊對鏡頭解釋原因說：「我認為早上看見臉蛋出現油脂是沒有不好的。」皮膚在夜間會處理放鬆狀態，也會分泌油脂，但這些油脂對皮膚並沒有傷害感，加上使用清水洗臉可確保皮膚的水油平衡，也可以減少使用化學洗面奶對皮膚上天然油脂的破壞。

二、一次性洗臉紗布取代毛巾

楊丞琳洗臉時，會選用一次性洗臉紗布取代毛巾(YouTube@楊丞琳官方專屬頻道)

楊丞琳在輕輕用水清洗臉部後，會使用一次性洗臉紗布來擦拭臉部，除了楊丞琳外，藝人曾愷玹和孫芸芸也說自己常用一次性洗臉紗布洗臉。楊丞琳更說：「一次性的洗臉紗布布比起毛巾更為衛生，也減少細菌滋生。」她每次都會把紗布弄成一小塊，並加水在臉上輕輕擦拭，更說不要忘記擦眼頭，加上丟棄式的紗布巾除乾淨以外，更具有去角質效果。

三、早上必喝一杯溫水

早上必喝一杯溫水是楊丞琳每天早上也會做的習慣 (ig@rainie77)

當楊丞琳完成刷牙、在臉上塗抹上護膚品後，便會喝一杯溫水，有時更會搭配中藥粉一同飲用，達致調理身體之用。人在睡眠時其實會消耗身體部分水分，因此有時候起床上常感到皮膚或是喉嚨有乾澀感，早上喝上一杯溫水不但可以清潔腸胃，幫助腸部蠕動外，更可以即時為身體保充流失的水分。

四、運動前絕不會上妝

楊丞琳指出自己在運動前絕不會上妝(ig@rainie77)

不少明星藝人分享自己的皮膚護理技巧時，也說自己在運動時也會塗上防曬，但楊丞琳指出自己在運動前絕不會上妝，因為運動時，皮膚毛孔會因為身體血液運行加速而擴張，當臉上塗抹妝容或化學物質時，到皮膚收縮時，皮膚難免留有這些妝容或化學物質殘留物，皮膚也很大可能會被化妝品的顆粒阻塞，導致皮膚發炎、暗瘡或各種皮膚問題等。

五、使用防塵蟎枕頭套

使用防塵蟎枕頭套是楊丞琳對付不愛洗頭習慣的絕招(YouTube@楊丞琳官方專屬頻道)

楊丞琳在自己拍攝的「我平凡的一天」VLOG中自爆自己五天沒有洗頭，皆因她說自己沒有工作就不會洗頭，但她說到枕頭是每個女生每天也會接觸到的東西，有時候沒有洗頭便有機會把頭髮上的細菌帶到枕頭上，於是她會為枕頭換上防塵蟎枕頭套，因為容易清洗和更換。

接下圖看更多楊丞琳近照：