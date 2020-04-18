有人說：「婚姻是愛情的墳墓。」但有人卻說同居才是浪漫愛情的終結者，皆因同居只是一個測試你是不是適合踏入墳墓的事前訓練而且。相信每對情侶相戀時，總是渴望有一個屬於彼此的小空間，最好像韓國浪漫愛情的情節般，每天醒來的時候，映入眼幕的最好是我所愛的人，也當你以為同居是感情昇華的好機會，有時卻造成意想不到的結果。

馮盈盈與醫生男友Martin曾愛得高調，可是踏入同居生活不足半年便分手收場了 (ig@crystalfyy)

那同居其實是埋葬浪漫的愛情，仰或是將彼此的愛進入更多的細節呢？近日便有日本網民在TWITTER盤點出 8 件情侶「同居生活」的小鎖事，反映原來同居生活也是一門天大的學問，一不小心就會分手收場。當想愛對方更多，所以選擇同住一屋簷下，由從前可能只是普通的見面約會轉為共同生活，或許起初熱情的激勵下會讓戀人時時刻刻都賴在另一半的身上。

可是，同居時間一久後，由原先的想要時時刻刻佔有對方的轟轟烈烈愛情，變為細水長流的關懷，沒有了以往的激情包圍低下，慢慢發現或了解對方的生活習慣或是價值觀其實根本有很大的差異。

按下圖看那7件事小事令情侶同居生活變得心累

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8：體感溫度的接受程度

每個人對體感溫度的接受程度也不同 (《想見你》劇照)

相信很多人都認為同居不失為一顆婚姻的試金石，也是讓真的有心意想結婚的情侶評估彼此是否真的適合走入婚姻的階段，但往往就是同居時的生活習慣、價格觀或是對不同的事情的接受度而帶來雙方不同的分歧。就如普通體感溫度的接受程度也會令雙方帶來問題，即夏天開冷氣時所設定的溫度也需要慢慢的磨合和協調配合。

不過相信同居生活裡面的各種張力、理解與和解也會造成不同的結果，或可從生活累積出更多的信任和親密感，由「我」變成「我們」共同進入人生的另一個階段。

接下圖看更多網民的回應：

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資料來源：twitter@kopiJd