各大品牌陸續推出春夏系列的衣著單品，繼早前Uniqlo 聯乘Marimekko推出吸睛的印花圖案系列外，今月Uniqlo（24/4）再與知名設計師田島はな（Hana Tajima）合作推出藝術與文化糅合的「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」系列，再一次將「端莊時尚」（Modest Fashion）推向極致，以舒適自在與優雅的衣飾度過悶熱難耐的夏天。

是次UNIQLO再次與知名設計師田島はな（Hana Tajima）合作推出藝術與文化糅合的「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」系列，以鬆身設計為主，如何避免顯胖地雷？（moe_epi@IG） • 》︿︵『〕。）

UNIQLO X Hana Tajima 寬鬆舒適 擺脫夏季惹人討厭的黏笠感

「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」系列也可以說是再一次將「端莊時尚」（Modest Fashion）推向極致 (UNIQLO)

夏天總是想添置一些穿着舒適自在的衣服，但卻不想因穿着寬鬆舒適衣服的關係而失去應有的少女、時尚或文青感，Uniqlo所推出的聯乘系列總能打破以上制肘，集舒適與時尚於一身。

「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」系列也沿用Uniqlo獨家研發的神級減熱AIRism物料，可以讓用家在穿着時感到清爽觸感 (UNIQLO)

是次Uniqlo X Hana Tajima 系列再一次與著名英日混血兒設計師Hana Tajima合作，設計靈感以「Changing Bodies」為創作中心，意指衣服與穿着者達到「身同感受」，是一套可以適應用家身體和情緒變化的服裝。這個系列也沿用Uniqlo獨家研發的神級減熱AIRism物料，也是被日網民稱為「會呼吸」的夏日最強衣料，AIRism物料質地透薄富清爽觸感，更可有效去除和抑制汗味。

加上這個系列也打破寬鬆舒適衣物是偏向運動風的概念，以棉質柔和緹花和豐富多樣的夏天顏色打造一系列受歡迎的寬腳褲、褶皺文青風上衣和「A-line」設計的連身裙，務求以極致寬鬆和舒適來擺脫夏季惹人討厭的黏笠感。

【按下圖搶先看更多】Hana Tajima X UNIQLO 部分上衣、連衣裙和外套

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【按下圖搶先看更多】Hana Tajima X UNIQLO 部分下裝

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用色是亮點：灰調萊姆綠簡約之中觸目

另外，系列更特別推出印有許多花卉植物的印花圖案連衣長裙、襯衫和半身長裙等，利用灰調萊姆綠、溫馨橙色和活潑檸檬黃色等飽和色調，帶出充滿活力的夏天感覺，更可同時打造溫馨活潑形象，即使簡單的設計，都能令人眼前一亮，可說是今次系列的亮點之一。

是次系列也推出不少休閒感重的靛藍色長款上衣、泡泡紗質的襯衫等，要穿出日系少女的悠閒感，可運用不同色調的配飾作配搭，展現不一樣的個性和風格。如布袋、漁夫帽、籐藍手袋、圓框眼鏡和帆布鞋也是不錯的選擇。例如：靛藍色的上衣可配上白色的半身裙或寬腳褲、白色緹花的法式袖連身長裙可配上黑色手袋和配戴上漁夫帽、純白上衣配上夏天必備的滕藍手袋和淺檸檬黃色V 領襯衫可配上白色的裙或褲，輕鬆透過不同色調的配飾來營造日系休閒感。

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素色緹花簡單卻充滿時尚感 如何駕馭鬆身衣物杜絕「大肚感」？

「HANA TAJIMA FOR UNIQLO」系列主打素色緹花，輕鬆襯衫成穿搭達人 (UNIQLO)

女生或許會擔心簡約素色和寬鬆長款衣服會穿出一副「大肚裝」感覺，但Uniqlo X Hana Tajima 系列利用簡約素色配上緹花，可讓一件衣服變得充滿時尚感，也可營造現時日本十分流行的日系休閒感。只要在配襯上再略花心思，自然更杜絕顯胖，或有「大肚感」的效果。如選裙子的長度盡可能露出腳眼，可起顯高之餘，更有「娃娃裝」的甜美，而不是「孕婦味」；在穿鬆身裙時，上身也可搭配撞色的修腰上衣或外套，突顯層次感，修飾線條，更覺時尚。

Hana Tajima X UNIQLO系列於24/4 在網上及利舞臺旗艦店開售。