夏日炎炎，女生在悶熱天氣下，偏向追求自然透澈的「無妝感」；有些女生則討厭臉上黏膩感而不上妝，但她們絕不會缺少以下這個步驟—「塗防曬」。夏天紫外線強烈，若不做好防曬措施，皮膚很容易因過度吸收陽光，在臉上形成色斑和細紋，到時真是塗多少「貴婦品牌」的護膚品也補償不了。

韓國「最強凍齡女星」孫藝珍保養得宜受人喜愛，原來她保養的方法是防曬不可缺（ig@yejinhand）

韓國「最強凍齡女星」孫藝珍常常因保養得宜的美貌，長期佔據各大美女或凍齡女星榜的前5名位置，孫藝珍也曾說自己皮膚狀況佳，除全靠平日均衡飲食和阻力訓練（TRX）外，其中最為重要是：「塗防曬」，因防曬可為皮膚增添一層阻隔層，防止紫外線直接照射而造成對皮膚的傷害，根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 指出，在太陽底下照射短短十五分鐘，就會增加皮膚老化速度，更會令皮膚有機會出現色素沈澱、皺紋、褐斑、膚色不均和皮膚老化問題。

儘管很多女生也明白塗防曬對皮膚有舉足輕重的作用，但市面上充斥著不同品牌的防曬，也不知哪一個品牌的防曬是最有效或能滿足自己對防曬產品的要求。近日台灣美妝排行榜Urcosme便推出夏季專題「夏季TOP20防曬排行榜」，當中能進榜的20位防曬也是集一眾用家推薦好用和備受好評之防曬。

【按下圖看更多】台灣美妝排行榜Urcosme「夏季防曬排行榜」TOP20位-TOP2位：

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【第1位：】LAURA MERCIER 煥顏氣墊粉餅 Flawless Lumière Radiance-Perfecting Cushion SPF50/PA+++

煥顏氣墊粉餅 Flawless Lumière Radiance-Perfecting Cushion主打不顯毛孔和不易脫妝 (LAURA MERCIER)

想不到獲得第一名的是防曬粉餅，LAURA MERCIE煥顏氣墊粉餅的防曬能力也有SPF50/PA+++，可說是防曬能力也不輸只提供防曬功能的防曬產品，氣墊粉餅除有防曬功能外，更主打不顯毛孔、不易脫妝、自然不厚重和可打造陶瓷娃娃肌。有時候女生趕着外出，但又不想素顏與心儀對象見面，但塗抹防曬後又需要等待完整乾透才可上妝，真是太費時間。LAURA MERCIE粉餅不但集齊防曬上妝功可能，不少用家用後也表示皮膚出油後卻不黏膩，更富帶光澤感。

屬於乾皮膚的女生用後也表示有助撫平額頭上的細紋，皆因產品當中加入了蓮花精華萃取，不但可亮白皮膚，更可以達到保濕功能。