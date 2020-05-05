格林童話是這樣寫道的：「美麗的灰姑娘嫁給英俊瀟灑的王子，從此過著幸福美滿生活。」那麼現實中又有幾多位「灰姑娘」可以排除萬難嫁給「王子」？除了英國人所共知的凱特王妃（Kate Middleton）和惹得滿城風雨的梅根（Meghan Markle）外，另一位還值得注目的是2019年才嫁入德國王室的「導遊王妃」Alessandra de Osma，也被稱為是繼凱特王妃之外，衣着打扮最具時尚觸覺的平民王妃。

德國漢諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）與王妃Alessandra de Osma相識於2005年，更選擇在2017年結束8年的愛情長跑(GETTY)

傳媒口中最常討論的「平民王妃」想必就是深得民心的凱特王妃（Kate Middleton），但原來鄰國德國也曾發生一段讓人倍感愛情美妙的童話故事，也讓人感受到或許不是日久生情的感情最為美好，一見鐘情也可成就一段壯麗的愛情故事。

【按下圖回顧】Alessandra de Osma與德國漢諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）當年的結婚照：

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王妃14歲當導遊邂逅德國王子「團友」 從此結下紅線

「導遊王妃」Alessandra de Osma的樣貌和身材也可以媲美時裝舞台上的模特兒 (GETTY)

德國漢諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）與王妃Alessandra de Osma相識於2005年，那時年僅20歲的王子純粹是前往秘魯作一個短暫的旅遊，但月老卻牽起他與當年14歲秘魯女孩Alessandra de Osma的紅線，當年她更擔當王子的導遊，為他一一介紹秘魯獨特景點，更一同彼此遊覽秘魯這個國家可愛之處，雖然當時兩人並沒有立即交往，但她的樣貌、舉動和個性都深深烙印在王子的腦海中，也或許是Alessandra de Osma就如秘魯著名景點「天空之城」馬丘比丘（Machu Picchu）一樣，喚醒王子對愛情的渴望，很想一試究竟，王子壓抑自己對Alessandra de Osma一見鐘情的情感，只默默與對方保持友好關係，一直保持友好關係的他們，終於在2011年正式成為情侶，更一同亮相出席活動，從此王子一直只有王妃，甚少傳出緋聞。

「導遊王妃」擁多項才能 成抓緊王子內心的重要原因？

平民女子Alessandra de Osma其實也不是想像中那麼的平凡 (GETTY)

2011年時諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）公開與平民女子Alessandra de Osma交往的消息後是普遍獲得國民祝福，皆因當人們以為曾當導遊的王妃是一位家境貧窮，只因樣貌而吸引王子的話，那就是一大誤會，因為Alessandra de Osma其實也有一個顯赫的家庭背景，她的父親是秘魯當地現金管理公司「Hermes」的執行長，即便在當地不是皇親國戚，也可說是豪門世家。

其實除了家庭背景外，她擁有的樣貌和身材也可以媲美時裝舞台上的模特兒，原來現實中她真的曾擔任模特兒，更在卸下模特兒職業後，在2018年成立自家時裝品牌Moi & Sass，同時也擔任律師職位，樣貌與智慧並重的她難怪會輕易吸引王子目光，更不小心掉下一顆真心。

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交往8年後，諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）在2017年選擇與平民女子Alessandra de Osma步入人生另一個階段，成就另一個愛情故事(GETTY)

交往8年後，諾威克利斯蒂安王子 （Prince Christian of Hanover）在2017年選擇與平民女子Alessandra de Osma步入人生另一個階段，結束多年的愛情長跑與她廝守一生，兩人除選擇在英國舉行世紀婚禮外，更在1年後於女方的出生地秘魯舉行一連三日的婚禮，在首都聖佩德羅教堂（San Pedro church）再次接受國民的祝福，在始起彼落的歡呼聲下，再大聲向彼此說一次：「我願意。」再一次向對方許下一生愛的承諾，背上愛的責任，不論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，分享彼此喜樂，分擔彼此憂傷，並在愛中成長，彼此永遠常在不離棄，這正正就是她們的愛情童話。

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