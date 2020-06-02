【化妝品推介】夏天日常溫柔妝容首選！9款玫瑰豆沙色胭脂推薦

如果挑一款最能搭日常妝容的腮紅色，那絕對是玫瑰豆沙，比起土色腮紅的知性、橘色腮紅的活潑，玫瑰豆沙色就像是臉頰自然透出的紅潤感，日常又溫柔，沒有膚色限制不會顯髒，以下9款玫瑰豆沙色腮紅清單，都是極具話題的色號，看完很難不心動。

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1. NARS炫色腮紅 #BEHAVE

港幣＄285／4.8g

2020年NARS推出10款腮紅新色，其中就屬#Behave討論度最高，IG、小紅書、Dcard一搜滿滿討論。帶有煙燻芋泥感的玫瑰色調，非常日常，網友說這樣的紅潤充滿氣質、不帶攻擊性，任何女孩都能輕鬆駕馭。

2. LAURA MERCIER 輕肌漂染頰彩 #Chai

港幣＄310／6g

如果是腮紅愛好者絕對不會錯過laura mercier的腮紅，討論度極高、大家最愛它的質地、刷起來細緻服貼、毫無粉感，#Chai跟#Ginger、#Fresco並列人氣三色，#Chai的色調最溫柔，光線暗的時後看起來很像乾燥玫瑰色，很能襯托出肌膚的透明感。

3. M.A.C 持色奶凍腮紅 #Blush,Please

港幣＄270

擁有霜狀腮紅的服貼保濕、妝感自然輕透又持久，同時保有粉狀腮紅容易暈染、質地乾爽不黏膩的特質，療癒的奶凍質地讓產品一推出就登上熱搜。#Blush,Please雖然不是主打，但梅子感的豆沙色調，營造血色效果一流。如果想快速營造氣色，又不想太傷腦筋要怎麼搭，選這款#Blush,Please就對了，它能百搭任何妝容。

4. Visée 純真唇頰彩 #BR9

5.5g／建議售價港幣＄70

在小紅書上爆紅，奶茶豆沙色一抹就能打造日系小姐姐的溫柔感，雖然是膏狀但非常輕透，抹在雙頰會有很美的水光，作為唇彩則可打造半霧面的唇妝。價格非常好入手，小紅書爆紅之後，這個色號就在中國斷貨。

5. SUQQU 晶采淨妍頰彩 #04漆陽

7.5g／港幣＄540

減少過分遮蓋肌膚的「白色顏料」與「珠光」，改添加透光度高的粉體與微粒，可提高發色純度，刷在肌膚上會有健康的血色感，並且細閃的光澤，帶來健康透亮的印象。#04漆陽是僅次於#09彩陽炎第二熱賣的色調。

6. YSL 時尚宣言訂製腮紅 #NO6 摩登狩獵裝

港幣＄490

以品牌經典的ENVELOPE信封包為靈感，因此網路暱稱這款腮紅作"信封腮紅"，質地不飛粉又持久，#06是帶點杏桃感的玫瑰色，很多姊姊都大讚這塊很能減齡。

7. BOBBI BROWN 繽紛唇頰霜 #BLUSHED ROSE

3.7g／港幣＄320

同樣也是唇頰兩用，一盒放在化妝包裡非常方便，#BLUSHED ROSE是帶有仙氣感的豆沙棕茶玫瑰，抹在雙頰是一種內斂的優雅感，白皙膚色擦起來嬌羞血色感非常惹人憐愛。

8. RMK活力繽紛腮紅霜 #02 Summer Tan

8g／港幣＄270

2020年夏季限定，雖然擠出來是乳霜質地，但輕拍就融於肌膚並轉化為粉狀，帶有日雜感的絲絨觸感，#02如同色號名，希望在夏天為肌膚營造如日曬後的活力性感紅潤。

9. Etude House甜心頰攻～好氣色腮紅餅 #BR401

7g／港幣＄65

具有吸附汗水和皮脂的控油粉末能夠有效提升妝容，維持一整天輕透粉嫩的紅潤狀態，這款腮紅還附有超可愛的蝴蝶結鬆軟粉撲，打開一瞬間就讓人滿溢少女心。#BR401是超級甜美的草莓布朗尼色調，誰用誰可愛。

9款【玫瑰豆沙色】胭脂試色（Vogue Taiwan授權使用）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：日常溫柔首選！9款最美【玫瑰豆沙色】腮紅清單。】