美容油阻塞毛孔？5個原因重新愛上：有助消除疲勞、放鬆身心

美容油讓你害怕敬而遠之？還是擔心會帶來的油膩感洗不掉，連試都不想試？沒用到好的美膚油，就是一連串對油的排斥；柔滑細緻的美膚油，不只不黏、不膩，瞬間被肌膚吸收只留下滋潤感，甚至，用卸妝油卸妝，更是療癒的最高樓。

（Unsplash／kelly sikkema）

5個不再懼怕「油保養」的好理由(按圖閱讀）↓↓↓

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1.植物精油比例是玄機

市面上有許多美膚油，有的使用起來感覺油膩厚重，有的卻很輕盈一下可被肌膚吸收，其實，美膚油可能不全然都是油所組成，可能是精粹後的精華加上油，或者是加添少許比例的油。若以油保養來說，擔任Three教育訓練的黃郁婷說：「使用完全100%植物成分來源的精華油，絕對是第一選擇要務。當然，各家品牌所使用的技術不同，也會讓精華油的質地不一樣，選擇油保養的時候，建議在手背上輕推，若能直接試用在肌膚上當然是更好。如果油很好推，沒有過重的油耗味，在肌膚留下細膩的光澤，就會是好油。」

2.難以取得的有機認證更寶貴

Three的新平衡系列，是日本少數取得國際Cosmos有機認證的化妝品，這是通過歐洲各國制定的統一有機判定標準，是最公正的有機與天然化妝品的國際標準。一整套系列從卸妝露、潔膚油、洗顏慕絲、水凝乳、霜和明星的平衡晶摩油，全部成分來源為100%天然成分，並且都是Cosmos有機認證。

3.睡前美容油按摩更好睡

習慣熬夜，偏偏不信「睡美容覺」對肌膚的好處？那就一定要試試在夜晚肌膚塗上美容油之後，就可以上床睡飽覺了。Three平衡晶摩油，是從「睡眠品質與美肌關係」為靈感，可以透過柔滑細緻的油質，在肌膚推塗後，產生心靈與身體的絕對放鬆，獨門的複方精油配方，可以跟著睡眠的節奏，讓肌膚產生良好的睡眠修護效果。複方精油的香氛，可以安定、安眠，消除一天的疲累感。

4.卸妝油清潔更徹底

許多卸妝油，以礦物成分為主，價格雖然親切可人，但使用感受與對肌膚的影響，卻讓人不敢恭維。Three平衡潔膚油，是Three最具超人氣的產品，內含四種植物精油、六種植物油以及三種植物精華，是你絕對想不到可以對肌膚相當細緻呵護的細緻油體，能夠輕鬆迅速卸除彩妝油垢，透過療癒的香氣，放鬆心靈與身心。

5.先按摩再濕敷，豪奢光澤立現

本身是天然植物保養品愛好者的網紅田以熙最喜歡每天用平衡晶摩油按摩，她說：「有些油，很容易就肌膚吸收，肌膚表面完全什麼也不剩，我反而不喜歡這種油，Three的平衡晶摩油，油的濃度剛剛好，可以讓我多做幾分鐘按摩，每天多這幾分鐘，肌膚的彈潤與光澤感真的有差，然後我再進行濕敷，加上味道相當療癒，真的非常喜歡。」

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：美膚油好黏？潔膚油會阻塞毛孔？5個不再懼怕「油保養」的好理由，讓肌膚散發豪奢光采！】