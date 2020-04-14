捲髮棒都慳返！3個簡易曲髮造型教學　不用鬢辮　效果媲美髮型屋?

微微捲曲的頭髮的確能增加一份浪漫感與仙氣，不過較花時間之餘，捲髮棒的熱力對頭髮傷害非常大；長期使用的話，則有機會造成「爛尾開叉」的後果。 喜愛曲髮的你，不如就嘗試一下以下3個無需使用捲髮棒，也能做到自然曲效果的方法吧！

雙包髻捲髮

想要舒適地達到曲髮效果，則可將頭髮編成雙包髻。(chahong.official@Instagram)

不利用捲髮棒就能做出曲髮效果，第一時間必定會想到於睡覺前綁上鬢辮，不過這髮型用於睡覺時間中卻始終會產生不適感。想要舒適地達到曲髮效果，則可將頭髮編成雙包髻，同時借助風筒幫忙。

先將頭髮梳順並分成兩邊（如遇打結情況，可噴少量的水於頭上），扭結其中一邊的頭髮並捲至髮髻，用上橡筋固定；另一邊頭髮亦同樣。將全頭編至雙包髻後，使用風筒貼近髮髻吹大約1分鐘，透過熱力將其曲度固定，雙手握緊雙包髻亦可令更定型效果更顯著；其後可用手指稍微梳順頭髮，最後噴上定型噴霧，以維持更持久的捲曲度。自然又蓬鬆的曲髮輕易完成，簡單又快捷。

【按圖觀看步驟】

+ 4 + 3 + 2

在 Instagram 查看這則貼文 "차홍" 공식 인스타그램（@chahong.official）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 14 日 下午 9:59 張貼

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丸子頭捲髮

丸子頭捲髮步驟並不繁複。（Ellesse Cheale@YouTube截圖）

平日將丸子頭編髮拆開後，頭髮自然會變成捲曲效果，不過由於丸子頭較為鬆散，卻沒太大的美感可言。這時候，或許可利用海棉編髮工具幫忙，如沒有的話，也可以襪子捲成粗橡筋圈代替。

先將頭髮綁至高馬尾，其後把圓圈海棉編髮工具由馬尾的底部套進去，一邊從內向外翻捲馬尾一邊向頂部位置推進，捲成高丸子頭並將其固定便可，紮實而較大型的丸子頭可帶來更自然的效果。步驟並不繁複，即使是手殘女也能做到。

【按圖觀看步驟】

+ 3 + 2

絲巾／髮帶捲髮

絲巾／髮帶捲髮方法於第二天早上睡醒後，頭髮便會自然變曲。（Jessica Vu@YouTube截圖）

如果想要將頭髮弄成復古曲髮，則可使用粗長絲巾或髮帶輔助。很多女生對鬢辮卻步，這髮型造型原理完全不同，細心看的話你會發現是非常簡單。

先將絲巾或髮帶放於頭頂位置，並將頭髮分成左右兩部份。及後連同絲巾或髮帶，一同進行「簡易版編髮」。先將髮帶固定在頭頂，然後拉一小撮頭髮繞過髮帶一圈，再多拿一小撮頭髮加上，同是繞過髮帶一圈，重複動作編至髮尾，並以橡筋固定。緊記每次拿頭髮愈貼頭皮愈好，也不能心急一次繞太大撮頭髮。兩邊完成後再將兩條辮子捲成髮髻；待第二天早上睡醒後，頭髮就會自然變曲。

【按圖觀看步驟】