夏天容易溶妝，加上長期戴口罩令肌膚悶熱出油，經常遇到口罩沾滿妝容的尷尬情況。要保持持久妝容，以粉餅定妝是簡單直接的方法。韓國人氣化妝師Pony分享了可媲美專櫃品牌的平價替代粉餅，小資女生絕對不能錯過她的介紹。

要保持持久妝容，以粉餅定妝是簡單直接的方法。（IG＠laneige_kr）

粉餅比碎粉更方便補妝，而且更具遮瑕度。Kim Kardashian的御用化妝師Mario Dedivanovic曾分享女生於出油時不應直接以粉餅補妝，因為這樣只會加重肌膚負擔，令妝感變得斑駁。其實補妝前應印走面油，噴上補濕噴霧後再上粉餅。上粉餅時以按壓的形式印上，讓粉餅自然融合妝感，令妝效更持久。以下推薦幾款專櫃粉餅替代品，價格親民卻擁有專櫃級質素，當中更包括Pony也愛用的開架品牌。

Nars裸光蜜粉餅（$370）與Eglips美肌控油粉餅（$88）

Nars裸光蜜粉餅（$370）與Eglips美肌控油粉餅（$88）（Nars，Eglips）

Nars這款粉餅雖然透明不帶潤色效果，上臉後細緻的粉末可柔化臉上的幼紋瑕疵，帶輕微珠光效果同時增加肌膚的透亮度。它更能有效控制油光，令妝容持久貼服，絕對是夏日必備粉餅之一。

Eglips是韓國的開架品牌，深受當地女生歡迎。Pony曾經於YouTube上分享手上用至見底的Eglips粉餅，更指自己已連續回購了兩盒。品牌粉餅經過Pony的加持後掀起搶購熱潮，被喻為是Nars裸光蜜粉餅的平價替代品。Eglips粉餅帶輕微潤色效果，遮瑕力比Nars的高，妝感輕透帶霧面效果。

Chanel持久啞緻粉餅（$556）與BOURJOIS果療水亮粉餅（$128）

Chanel持久啞緻粉餅（$556）與BOURJOIS果療水亮粉餅（$128）（Chanel，BOURJOIS）

Chanel粉餅上面後帶霧光妝感，質感細緻帶中度遮瑕力。卓越的控油分子有效抑制泛油位置的出油情況，即使在炎夏也能持妝長達6小時，妝感自然適合喜歡淡妝的女生。

法國開架品牌BOURJOIS被喻為平價版Chanel，這兩個品牌先後成為了Ernest Wertheimer家族的商業伙伴，曾經同廠生產，配方一直沿用至今。BOURJOIS雖然沒有華麗的包裝，但勝在價格親民且實用性高。粉餅質感幼滑，價錢更只是Chanel的四分之一，粗用也不覺可惜。

Giorgio Armani絲光防曬兩用粉餅（$590）與Max Factor Facefinity Compact透滑粉餅（$138）

Giorgio Armani絲光防曬兩用粉餅（$590）與Max Factor Facefinity Compact透滑粉餅（$138）（Giorgio Armani，Max Factor）

Giorgio Armani的底妝產品一直深受女生及化妝師歡迎，高度持久的啞緻妝感透薄貼服。產品備有一個獨特的雙面海棉粉樸，淡粉紅色一面可打造均勻高度遮瑕底妝，米白色絲絨一面則打造輕盈柔和妝效。

Max Factor的底妝產品同樣受到小資女生的愛戴，強效控油適合夏天悶熱的天氣，遮瑕度更較Giorgio Armani高，喜歡自然妝感的女生或覺厚重。粉餅的唯一缺點是色號偏深，未必適合白皙膚色的女生。

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