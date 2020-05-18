女生愛購物不是新鮮事，不過新冠肺炎肆虐下，為減少感染風險，留家抗疫是最好選擇。於是網購便成為不少女生的日常消遣，高海寧更曾花費六位數字網購廿對高跟鞋。

女生愛購物不是新鮮事，高海寧更曾花費六位數字網購廿對高跟鞋。（IG＠sammkoling）

高海寧於《姊妹淘》上分享自己幾年前已收藏過百對高跟鞋，堆滿了整間房子，連兩個弟弟的床下儲物位置也被佔據，她的爸爸更特地為她設計了一面「鞋櫃牆」。高海寧並未因為驚人的高跟鞋數量而停止購物，她曾經試過連續幾天不斷流覽購物網站搜羅心儀高跟鞋，買到累了便休息、睡醒繼續網購，為着要買齊所有顏色和款式。結果那次她花費了六位數字，網購了廿對高跟鞋。

高海寧於《姊妹淘》上分享自己幾年前已收藏過百對高跟鞋，她的爸爸更特地為她設計了一面「鞋櫃牆」。（IG＠sammkoling）

按圖看高海寧的高跟鞋珍藏：

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雖然高海寧對於心儀的高跟鞋毫無抵抗力，但她也定下界線，只買八千元以下的高跟鞋。不過，一對價值一萬八千元的閃石高跟鞋令她念念不忘了一整個月，她更每隔一星期便到店鋪試穿，最後還是抵擋不住誘惑而購買，那對高跟鞋亦成為了收藏中最昂貴的款式。

每個女生都應擁有幾對可以應付不同場合的高跟鞋，但若要配襯日常穿搭，休閒鞋履則更合適。高海寧購買高跟鞋的初心是為了工作需要，她認為高跟鞋不只是穿搭配件，更象徵着一個人的氣質與品味，尤其當她出席活動時，發現大部分人會特別留意藝人的鞋履，便更着重於挑選高跟鞋的款式。不過，她私下也喜歡穿着波鞋與幼帶涼鞋，配襯輕便穿搭，展現出活力一面。

幼帶涼鞋穿出清涼感

夏天是印花連身裙與涼鞋的季節，高海寧喜歡以一對黑色幼帶涼鞋搭配色彩鮮艷的連身裙，充滿清爽的夏日氣息。（IG＠sammkoling）

夏天是印花連身裙與涼鞋的季節，高海寧喜歡以一對黑色幼帶涼鞋搭配色彩鮮艷的連身裙，充滿清爽的夏日氣息。幼帶涼鞋看似設計簡單，但其實細長設計有助美化腳背線條，更顯雙腿纖長。

延續上年的涼鞋潮流，方頭涼鞋繼續成為今季的火熱單品。方頭設計經典型格，各大品牌如Gucci、Bottega Veneta、Saint Laurent等的方頭涼鞋經常出現於街拍上，備受網紅力捧。不過，方頭涼鞋不像尖頭鞋款式的設計，難以達到修飾雙腿線條之效，較適合搭配高腰長褲。

夏日必備休閒波鞋

無論怎樣的穿搭只要一配上波鞋便頓時充滿活力（IG＠sammkoling）

無論怎樣的穿搭只要一配上波鞋便頓時充滿活力，波鞋更是夏日穿搭的必備單品。高海寧常以波鞋搭配牛仔褲，打造休閒風格。波鞋不一定要配長褲，搭襯碎花裙可以減輕女性化的感覺，以波鞋作平衡，呈現出中性帥氣的感覺。黑色波鞋型格有個性，白色則充滿少女氣息，讓人感覺更容易親近。