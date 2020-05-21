金高銀與李敏鎬的新作《The King：永遠的君主》以平行世界作包裝，講述一段跨越空間的愛情故事。雖然金高銀不是典型美女，卻憑藉獨特的個人魅力深得觀眾喜愛，而她於劇中隨性貼地的穿搭亦成為女生的穿搭指標，其中兩對百搭實用的帆布鞋更是夏日必備款式。

金高銀與李敏鎬的新作《The King：永遠的君主》以平行世界作包裝，講述一段跨越空間的愛情故事。（《The King：永遠的君主》劇照）

從《奶酪陷阱》以誇張捲髮到《鬼怪》學生造型，形象百變的金高銀於《The King：永遠的君主》中挑戰執法人員的角色，飾演一名直爽坦率的刑警。為配合角色設定，她於劇中的穿搭亦以輕便為主，當中曝光率最高的便是這兩個平價品牌的帆布鞋。

按圖看《The King：永遠的君主》劇照：

+ 3 + 2

Converse Chuck 70

金高銀於劇中以一對薑黃色高筒Converse帆布鞋配襯深色上衣與淺藍色牛仔褲，為簡單的造型帶來驚喜。（《The King：永遠的君主》劇照）

作為經典鞋款，Converse的帆布鞋是永不過時的時尚單品。不論顏色與高低筒設計，都可以配襯不同風格的衣著。金高銀於劇中經常穿上不同款式的Converse帆布鞋，布鞋輕便百搭適合所有女生。她於劇中以一對只需$590的薑黃色高筒Converse帆布鞋配襯深色上衣與淺藍色牛仔褲，為簡單的造型帶來驚喜。

亮色系的高筒Converse帆布鞋有減齡效果，把闊腳牛仔褲的褲腳摺起，露出高筒設計，輕鬆襯搭出青春活力的造型。除了這對薑黃色高筒Converse帆布鞋，基本款式的低筒白色帆布鞋亦曾於劇集亮相。相比色調亮麗的Converse帆布鞋，白色經典款更易配襯，絕對值得入手。

奧斯卡影帝Joaquin Phoenix的未婚妻Rooney Mara以Converse帆布鞋配襯禮服。（IG@gregwilliamsphotography）

Converse帆布鞋價錢親民卻深受明星愛戴，當中如Kristen Stewart、Millie Bobby Brown等時尚女星更以晚禮服配Converse帆布鞋的破格穿搭走紅地毯。就連今屆奧斯卡影帝Joaquin Phoenix與未婚妻Rooney Mara被拍下坐在梯間吃素漢堡的慶功照上，Rooney Mara的禮服下亦是配襯Converse帆布鞋，成為時尚焦點。

Vans Style 36

金高銀於劇中穿著的Vans Style 36深受韓星愛戴，充滿80年代的復古氣息，更是GD的愛鞋之一。(IG@waffleordie)

Vans帆布鞋充滿休閒感，除了配襯街頭風穿搭外，也可平衡碎花裙、荷葉邊等女性化單品，打造如外國女生的Effortlessly chic風格。金高銀於劇中穿著的Vans Style 36只需$402，充滿80年代的復古氣息，深受韓星愛戴，更是GD的愛鞋之一。Vans Style 36的鞋頭較其他款式窄和短，特別適合女生穿著，喜歡復古街頭風的女生可以亮色的穿搭配白襪；搭配Crop top與熱褲則見青春活潑。如果要一鞋走天下，Vans與Converse帆布鞋必定是首選。

【按圖看】金高銀私下穿搭以休閒風為主，喜歡以波鞋搭配出個人風格：