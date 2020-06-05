【韓國凍齡女星】金喜愛、李英愛等韓國凍齡女星，香港觀眾也不陌生，而真正凍齡女王，在不少韓國人心目中，便是徐貞姬。她不但在韓國無人不曉，全因她與前夫徐世源結婚30多年，卻曾被性侵、在家暴下生活，震驚韓國，2014年徐貞姬終於開始提出離婚訴訟。

徐貞姬美貌背後有着悲慘的婚姻。（junghee_suh@instagram）

凍齡美貌也留不住要出軌的男人 徐貞姬歷盡家暴、被第三者辱罵

徐貞姬是韓國80年代頂級廣告模特兒，18歲出道，但當紅透半天時下嫁只拍拖2個月的搞笑藝人徐世源，本以為能過幸福生活？原來是32年恐怖婚姻生活的開始。

徐貞姬一直受到家暴，更被徐世源威脅「不準和我離婚，否則殺了你」，毫無自主權，女方一直沒有提出離婚，也因男方兼職當牧師了，天真地認為他性情會有轉變，可惜家暴沒有停止，更發現徐世源出軌，被第三者電話、短訊辱罵，二人發生激烈爭執，情節比《夫妻的世界》更誇張。男方沒有悔意更指不可離婚，也不可找第三者算帳，否則要殺死她，徐貞姬因而離家出走2個多月。及後再次發生家暴，徐世源在電梯暴打、拖行徐貞姬，最終徐貞姬提出離婚，更公開電梯的CCTV，讓徐世源的惡行公諸於世，二人在2015年8月正式離婚，徐世源也被判有期徒刑6個月，緩期2年執行。點圖看徐貞姬婚姻前後，真實年齡你估幾多歲？＝＝＞

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徐貞姬多年勤保養，身材猶如少女般。（junghee_suh@instagram）

徐貞姬88磅少女身形 韓國女星愛用「芭蕾塑身法」

徐貞姬受家暴多年，曾在鏡頭前也看到她削瘦、精神不振，當離婚後，她終於擁有自己的生活，180度轉變，變回陽光，更敢於在幕前亮相。最近在《Women Sense》的訪問中表示一個人生活幸福又開心；她更分享體重一直維持40kg（約88磅）左右，她閒時便會自己做按摩，保持體態，除此之外，徐貞姬也熱愛跳芭蕾舞，常在Instagram中分享練習，相信也是她保持凍齡、窈窕身材的方法；韓國不少女星如朴信惠、姜素拉等都是靠「芭蕾塑身法」，透過訓練核心肌群，達到塑身、減肥、改善象腿等效果。

點圖看哪些韓國女星熱愛「芭蕾塑身法」 ＝＝＞

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（資料來源：《Women Sense》）