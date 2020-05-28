韓國熱門論壇DCInside早前由網民選出「從小美到大」的韓國女星，第一位是《愛的迫降》孫藝珍，而第二名便是韓志旼，曾於《大長今》飾演信非的她，李英愛排名更前，與當時劇照可說是零差別。

韓志旼今年將踏入38歲，已出道17年，美貌依然。（roma.emo@instagram）

今年37歲的韓志旼在2003年出道，在《All In 真愛賭注》出道，同年已與李英愛拍攝《大長今》，飾演好友「信非」，開展演藝事業，多年來拍攝多套人氣劇集，如《屋塔房王世子》，去年與相差12歲的南柱赫合作出演《耀眼》，劇中二人飾演情人到夫婦，一點也看不出韓志旼年長男方12年，韓志旼美貌一直保養得甚好，難怪韓國網民同意她是「從小美到大」的韓國女星，她又有甚麼保養秘訣呢？韓志旼曾在節目《Get it beauty》分享好平日的美容小習慣。

韓志旼與當時劇照零差別，點圖重溫＝＝＞

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韓志旼指「香蕉醋」是她排毒秘方。（roma.emo@instagram）

韓志旼凍齡靠「香蕉醋」？為拍戲兩星期只飲排毒飲品

韓志旼表示她屬容易水腫的女生，所以她的首要的美容秘訣便是去水腫與排毒，她曾試過為了拍攝電影《密探》而嚴謹地進行了兩星期的排毒減肥，只喝排毒飲品，而她的秘密飲品便是--「香蕉醋」。她指出席活動、拍劇前她都會飲自製香蕉醋，因為香蕉內含高鉀可以有效去除體內多餘的水分，從而達到去水腫、排毒；韓志旼平日會在家自製一瓶，然後飲用少量原液或用水稀釋再喝，她指飯後飲用還有減肥效果。

【韓志旼凍齡】按圖看看韓志旼教大家製作香蕉醋==>

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到底為何「香蕉醋」可以做到與排毒、去水腫呢？

記者也找來英國和澳洲註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）進行查詢，分析以下的排毒減肥方法利弊。

人體血液內有兩種物質去影響保留多少水分，便是「鉀」與「鹽」，當鉀對鹽的比例愈高時，便會利尿；相反鹽較多時，身體便會留更多水分在體內，容易出現水腫。註冊營養師Stephanie指香蕉是高鉀的食物，所以吸收得多香蕉時便可以達到去水腫和降血壓效果。她又指「香蕉醋」不但可以容易封存，飲用時方便，而且醋本身但低卡，可以一試。

但對於單以排毒飲品減肥，Stephanie便有其他看法：「單飲排毒飲品當然可以減到磅，但你失去的不是脂肪而是肌肉，更是幫助你燃燒脂肪的肌肉，變相弄巧成拙，以香蕉醋為例，當中沒有蛋白質，身體便會消耗肌肉，所以用來減磅便不大建議。」

另外，Stephanie也推介其他有用相近功效的去水腫食品＝＝＞

節目中，韓志旼也分享她平日令容顏更精神化妝的小Tips，不妨按圖參考一下==>