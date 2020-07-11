【夏日護膚】女生狂推$100小米潔面儀　效果媲美千元Luna洗面機？

踏入炎夏，口罩帶來的悶熱感令人更難耐，即使已施薄妝甚至素顏，還是難敵面油汗水焗出來的痘痘！ 近日小米超聲波潔面儀掀起美容界熱話，不少網民大讚它只需百多元，深層清潔效果竟媲美千元Luna洗面機，而且一機適用中性和敏感膚質，有時遇上肌膚較敏感那幾天，也不怕油光滿面呢。

夏天炎熱難耐，引致口罩肌問題更嚴重！（mizkiss@IG）

價錢相差10倍 小米成高CP洗面機

講起洗面機，大家都會想起明星級FOREO Luna系列糖果洗面機，雖然備受好評且設有多款機型，但基本款動輒要$800-$1,200，連體驗版Luna play也需要$300（只能用100次），實在令小資女望門輕嘆。

FOREO Luna洗面機憑著糖果外型和強大潔面功能，落入很多女生的心願名單，可惜價錢動輒成千，相信很易超出預算。（beautylifebyjezsmoreno@IG）

小米推出了平價版超聲波潔面儀，價錢超親民只需$100左右，以每分鐘5,200轉高頻清潔肌膚，配上細密柔軟的1,915根刷毛，深層卸妝潔面又不傷皮膚，有助收細毛孔和加強後續護膚品的吸收，怕刺激的女生亦可選擇敏感模式，潔面時更輕柔。

這款米家潔面儀剛上架便吸引網民紛紛入手試用，大讚它的馬卡龍外形夠可愛，潔面效果亦剛剛好，絕對是小資女的夏日護膚恩物！

即看網民用後感：

小米米家聲波潔面儀￥99.9

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/11)

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