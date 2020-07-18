【風筒】$320吹出Dyson效果？日本專利無輻射+水潤負離子+速乾

長頭髮的女生大多都討厭洗頭和吹頭髮，過程中脫髮是在所難免，吹乾頭髮亦很費時，加上頭髮受熱風吹過後容易開叉打結，影響頭髮健康，所以一個好用的風筒是十分重要的！風筒界「一姐」Dyson的高性能深得民心，但要$3,000多，價格偏貴。網傳日本有一個品牌的風筒能媲美Dyson，其價格亦只是Dyson的10分之1，到底有多厲害？

網傳日本Lowra Rouge的風筒可以媲美Dyson。（novobens）

相信Dyson風筒有多好用是坊間公認的事實，也不用在此多說。要與Dyson一決高下的話，不談超越，只要功能和外觀方面拍得上，而價格比Dyson便宜，已經可以勝出。網傳日本Lowra Rouge的風筒可以媲美Dyson，而且只售$320，足足是Dyson價錢的10分之1，粉色的外觀直中少女心，在韓國、日本、香港等地亦得不少網紅大推！

日本Lowra Rouge的風筒在韓國、日本、香港熱爆！（Instagram@jjo_nol）

賣點1：日本發明專利 無輻射

原來大部分風筒都會釋出輻射高達150mG，而Lowra Rouge風筒是日本發明專利的產品，最大的賣點是採用低電磁波發熱架製造，使出風口的位置接近0輻射，孕婦和小孩可以安心使用。

粉色風筒直中少女心！（Instagram@daamly）

賣點2：高倍水潤負離子令頭髮順滑

吹頭髮最怕熱風傷髮質，令頭髮受損開叉。Lowra Rouge電風筒含高倍水潤負離子，吹頭髮的時候，負離子會滲透到毛鱗片間隙，為頭髮補充水分，吹出順滑貼服又有光澤的秀髮。

Lowra Rouge電風吹髮不傷髮。（Instagram@selfbeautybox）

賣點3：遠紅外線快速吹乾頭髮

時間就是金錢，吹頭髮亦要省時。網上用家均指Lowra Rouge電風筒可以快速吹乾頭髮，非常省時。風筒的出風口位利用生物陶瓷塊加熱產生遠紅外線，恆溫60度，使水分子快速蒸發，同時減少髮尾分叉。

Lowra Rouge電風筒性價比很高

總括而言，Lowra Rouge電風筒與Dyson一樣，具備自家品牌原創的科技專利，絕對加分！功能上亦能達到水潤負離子的要求，至於快速吹乾方面則有待實測需要多少時間，不過相信也比普通風筒快乾。風筒有3色可選，除了灰色和天藍色，也有最受女生歡迎的粉紅色，加上它非常輕巧，可以摺起，去旅行帶備都沒問題。整體上性價比很高，更重要的是價錢便宜，值得入手一試！

▼▼▼▼▼按下圖看Lowra Rouge電風筒▼▼▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/18）

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