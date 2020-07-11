女生選結婚對象的時候除了根據外貌性格之外，通常都希望遇到一個能幹、有一份穩工作，也有經濟能力的對象。原來在男生的心中，對另一半的職業也有喜好分別。日本女性網站Mynavi woman就分別調查了22歲到39歲的未婚男生最喜歡的女性職業，到底哪一個行業的女生特別受男生歡迎呢？

【第10名 OL】

日本的男網友紛紛指出日本的OL普遍都會精心打扮上班。因為在日本的文化中，外出甚至上班都要化妝打扮一番。「儀容」是一種基本禮儀，也是對別人的尊重，因此OL總是給予男生光鮮亮麗的感覺。另外日本男生認為OL的工作時間非常穩定，可以準時上下班，就會有足夠的時間照顧家庭，是結婚對象考量之一的職業。

日本男生認為OL打扮亮麗，而且工作時間十分穩定，要約會或者照顧家人也很方便。(《我要準時下班》劇照)

【第9名 保姆】

在香港並不流行年輕女生當保姆，但是在日本和外國卻有很多年輕女生應聘保姆這個職業。日本男生們認為做保姆的女生都是很擅長打理家務，也喜歡照顧小朋友，那麼將來結婚生孩子後，當過保姆的女生就可以輕鬆地照顧好家庭了。

日本男生認為做保姆的女生溫柔體貼又喜歡照顧人，會是個好女友、好老婆。(Twitter@gakisuke0611)

【第8名 牙醫助理】

日本男網友們紛紛表示對於牙醫助理的第一印象很好。因為從事牙醫助理的女生通常都是擁有細心和關心病人的特質。另外日本也曾經有節目透露，日本男生對於牙醫助理的好奇心會較大，因為平常工作時她們都會戴口罩，因此會令男生很有慾望想要知道口罩下的容顏，對從事牙醫助理的女生充滿幻想。

經常戴口罩的牙醫助理會很容易勾起日本男生的好奇心，對她們的長相充滿幻想。(《默默奉獻的灰姑娘醫院藥劑師的處方》劇照)

日男「十大最愛女性職業」【第七名至第一名】：(按圖查看)

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資料來源：CUE JAPAN、Mynavi woman