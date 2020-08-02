現年45歲的「台灣第一名模」林志玲於去年六月突然下嫁日本EXILE成員黑澤良平（AKIRA）後，便慢慢減少工作和行程，全然投入於丈夫甜蜜的新婚生活中。好一陣子沒有露面的林志玲，早前也特意抽空拍攝祝賀片段，為好友五月天阿信旗下個人品牌STAYREAL成立13周年送上真摰祝福。但祝賀短片卻因過度使用相機濾鏡關係，意外令林志玲被網民批評走樣和整容。

早前，「台灣第一名名模」因在短片過度使用相機濾鏡的關係，被網民批評走樣和陷入整容的風波中。(STAYREAL微博影片擷圖)

45歲的林志玲一向都是台灣傳媒公認的女神，即便已踏入熟齡的階段，但其稚嫩的臉蛋、光滑水潤的肌膚和毫無贅肉的身材，簡直比起實際年齡看起來還是年輕得多。但林志玲卻因過度做用相機濾鏡拍攝，而被網民批評女神也需要用濾鏡，及被懷疑整容。事後她便在個人社交網站發布全新無濾鏡個人超近自拍照，可清晰看到她的皮膚不單白晢，更充滿水潤飽滿感，就連一條細紋也找不到。

許多網民都在相片下留言大讚林志玲美貌猶勝從前，是新聞亂寫一通。而林志玲也曾在不同平台和訪問中分享過自己多年來的皮膚保養法，女生們不妨參考以下三個方法。

一、潔面、沐浴後「過冰水」 養成零毛孔肌質

林志玲近日便在個人社交網站發布全新超近自拍照，沒有使用手機濾鏡的林志玲，可清晰看到她的皮膚不單白晢，更充滿水潤飽滿感 (chiling.lin@IG)

有時候女生會在洗澡時順便會洗臉，毛孔很容易因為放鬆而擴張，林志玲有一個習慣就是不論冬天還是夏天，總會在洗臉後再用冰水沖洗臉部，讓冰水達到收縮皮膚毛孔的作用，更能讓臉蛋顯得細嫩和緊緻。林志玲沐浴後也會把冷水由身體下部分開始向上沖，不但有助加快身體血液的回流，也達到緊緻收縮皮膚的作用。

二、每天早晚也會堅持泡澡

林志玲曾經說過：「泡澡對於我來說，就是每天的一個儀式。」，而她每天早晚也會洗澡 (林志玲Chiling Lin@FACEBOOK)

林志玲曾經說過：「泡澡對於我來說，就是每天的一個儀式。」林志玲十分愛泡澡，因身體的皮膚老化程度比起脖子以上的肌膚為緩慢，但當年齡開始漸長時，人們身體的皮膚會較易感到薄、乾和粗糙等，而早上出門前泡澡可讓林志玲迅速離開精神困頓的情況，和消水腫。而晚上洗澡的話便可以把皮膚老化的角質洗掉，在擦拭身體四肢時要輕輕用力，擦臀部、腹部、胸部與肩膀時，最好選用慢慢打圈圈的方式，可讓身體的氣血循環得更好。

林志玲也表示會根據自己身體的情況而加入不同的精油，例如可平靜心情和舒緩精神的薰衣草精油和舒壓放鬆的橙花精油等，若她需要在外地工作的時間便會加入牛奶來修護肌膚，難怪林志玲的身體總是那麼的白嫩。

三、居家必然會使用精油霧化器來保持肌膚濕度

林志玲平日十分注重個人皮膚保濕 (林志玲Chiling Lin@FACEBOOK)

林志玲也十分着重皮膚的保濕度，為了讓皮膚的水份度可維持在一定的水潤度，四季不吹冷氣，避免冷氣抽走肌膚水分，此外，她在家中一定會放置一部精油霧化器，因為不同功能香味不單可舒緩煩悶的心靈，水霧霧化器可一直噴出細緻的水霧，令皮膚無時無刻都有足夠的水潤度，減少出現乾燥起紋情況。林志玲也建議女生如家中沒有精油霧化器外，也可以在床上放上一條濕毛巾來達到同樣的功效。

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