白滑零毛孔的肌膚任誰也想擁有，加上踏入夏季，炎熱的太陽伴隨有害的紫外線，不少女生日常也較為着重皮膚的美白護理，卻忽略即便擁有白晢的皮膚，近見卻發現皮膚毛孔看起來異常粗大，也會讓人感覺皮膚狀況不佳。

IU（李知恩）擁有好膚質是韓國娛樂圈公認的事實，但如果要擁有像IU（李知恩）的膚質又可以怎樣做呢？(dlwlrma@IG)

原來粗略估算臉部皮膚的毛孔超過兩萬個，當臉部肌膚感受到周邊環境溫度升高時，臉上皮脂腺便會慢慢分泌油脂，溫度愈熱便會分泌愈多的油脂。當日常清潔和護理步驟不足夠時，殘留於臉部老廢角質便愈積愈多，久而久之便於毛孔位置產生阻塞情形，加上當中的皮脂、老廢角質和髒污物慢慢積聚後，便把原先細小的毛孔撐大，形成毛孔粗大的問題。

然而，毛孔粗大並不是不能解決的問題，只需要在平日皮膚清潔、按摩皮膚和護膚步驟上多加重點護理便可以將問題迎刃而解。加上韓國女星一向都以擁有好膚質聞名，如想解決毛孔粗大問題，不妨參下韓國凍齡女神宋慧喬、孫藝珍、天然美女朴信惠和IU（李知恩）平日收毛孔的皮膚護理秘訣吧！

「凍齡女神」宋慧喬：牛奶洗臉加以按摩 配以溫水達至收毛孔

現年38歲的「凍齡女神」宋慧喬是眾多國際品牌的代言人，宋慧喬即使有忙碌的行程仍保持良好的膚質 (kyo1122@IG)

現年38歲的宋慧喬通常可在各大美女票選活動中看見她的名字，出道多年仍能維持出道時的好膚質，相信也與宋慧喬愛好天然產品的關係。為了讓皮膚毛孔時刻保持細小，宋慧喬十分着重皮膚保濕，因為皮膚水分足夠也會減少分泌油脂。

再者，宋慧喬也會選用牛奶來為洗臉，牛奶天然沒有化學物質，對皮膚的刺激也相對地低，宋慧喬先會在臉部均勻潑上一層牛奶，然後用手輕輕拍打皮膚，並加以按摩約數分鐘，讓皮膚毛孔吸收牛奶後，再用清水沖洗乾淨。而宋慧喬也十分注重水的溫度，她只會選用溫水洗臉，因為太熱或太冰冷的水也會刺激皮膚，因而破壞皮膚的水油平衡。

逆齡生長的孫藝珍：溫熱毛巾熱敷＋冰凍檸檬水濕敷臉部

逆齡生長的孫藝珍是許多女生心目中的女神 (yejinhand@IG)

孫藝珍平日除了會經常做運動來增加身體和皮膚的新陳代謝外，孫藝珍更有一個獨門美白收毛孔的方法，那就是她卸妝洗臉後，總會把握黃金的數分鐘。首先，孫藝珍把一條溫熱毛巾熱敷全臉約1-2分鐘，然後會用指腹輕輕按摩眉骨、T字部位和顴骨位置。

之後，孫藝珍便會預先把化妝棉沾滿冰凍的檸檬水，然後濕敷臉部約2-3分鐘，因為熱敷毛巾時，毛孔會慢慢擴張，再濕敷冰凍的檸檬水便可讓毛孔慢慢收細，加上檸檬有豐富維他命C，有助提升抗氧化能力外，更可以在濕敷時間，獲得檸檬水美白皮膚的功用。

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天然美女朴信惠：雙重潔面法

童星出身的朴信惠自小便擁有一副「奶白肌」，在韓國更是一位深受不同年齡層喜愛的演員 (ssinz7@IG)

童星出身的朴信惠自小便擁有一副「奶白肌」，甚多時間需要拍攝劇集的她有一套毛孔保養心得。朴信惠如其實他韓女星一樣在沒有工作時，也盡量不太化妝，但當她需要化上妝容時，她也會十分着重皮膚卸妝清潔，朴信惠的「雙重潔面法」是指在潔面同時也按摩皮膚，並配合少量起泡臉潔產品清潔毛孔。

首先朴信惠會選用潔面油將臉上的彩妝和油脂徹底地洗掉，然後再用微溫水洗掉油脂，沖洗臉部的時候，也會跟從臉部的淋巴按摩，令臉部肌膚得以放鬆後，朴信惠會再選用一些能夠少量地起泡的臉潔產品，再一次清除毛孔當中的老廢角質，當毛孔污垢被清走，也減少廢物積存在毛孔中，毛孔自自然然收細。

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童顏歌姬IU（李知恩）：洗米水不要倒？

嬌小可愛的IU（李知恩），卻有着「巨肺歌喉」，加上嶄新形象旋即為IU招徠很多人氣 (dlwlrma@IG)

「國民妹妹」IU（李知恩）除擁有一副令人迷戀不已的聲線，每當IU推出新歌總能夠在短時間獲得音源榜頭幾位的位置，她更擁有讓女生羨慕不已的「雞蛋肌」。IU也曾在電視節目中分享自己護膚心得，她指出自己在每星期當中，總會抽出約2-3天，並利用洗米水洗臉來去除角質，令毛孔變得細小外，更讓皮膚吸收洗米水的天然精華，皮膚變得更白滑。

因洗米水當中含有豐富的蛋白質及對皮膚甚有益處的維他命B1和B2 等，加上洗米水當中的澱粉質也可以溫和地吸附臉部的油脂及老廢角質，令肌膚用後可保持白滑和撫平毛孔。

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