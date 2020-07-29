香港正應對新冠肺炎的第三重度爆發，戴口罩已成為香港人日常的習慣。然而，有不少人習慣戴口罩外，索性不化妝，甚至連和防曬也省卻。然而，夏季紫外線強烈，若沒有為臉部塗上足夠的防曬，真的會令戴口罩以外的皮膚變黑，臉部膚色漸漸變得不均勻，若情況真的發生在自己身上，那時真是後悔莫及了。

防曬是女性保護皮膚免受到紫外線傷害的最直接方法 (mizuki000038@IG)

為臉上塗上防曬有助減少紫外線對皮膚直接照射帶來的傷害，但市面上林林總總的防曬應有盡有，有些防曬產品更標榜可全效阻擋UVA（紫外線）、全面防曬及阻隔UVA+B、含有高效SPF（防曬係數）等，但近年來香港人對一些不含雌激素類和有毒化學物質的防曬產品更為有興趣，因為攝取過量類雌激素和化學毒素可能引致不同的癌症、不育或兒童性徵出現早熟情況等。

早前，水中銀（國際）生物科技有限公司便於2020年3月至6月期間從大型商店、網上平台和各大超市嚴選出22個開架及國際知名品牌，當中合共24款防曬霜樣本進行「小魚親測」毒性測試，當中的毒物測試是分為斑馬魚胚胎急性毒物測試和轉基因鯖鱂魚胚胎慢性毒物測試，前者是能夠篩選數以千種的有毒化學物質，例如：微生物產生的毒素、塑化劑、農藥和防腐劑等。後者剛是測試利用魚胚胎測試產品雌激素的含量，如魚胚胎死亡剛代表含有高的毒性水平。結果發現，有8款是通過毒性測試且品質被評為卓越的防曬霜榜單，讓消費者保護皮膚時，也可以用得放心。

【接下圖看更多】8款被評為卓越、通過毒性測試的防曬霜名單

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資料來源：水中銀