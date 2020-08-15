新冠肺炎疫情關係下，經常戴上悶熱的口罩皮膚難免變差，唯有在家中勤力護膚，自己解決皮膚問題。而說到家中保養又怎麼少得了面膜呢？身為精明的消費者，當然就要購買性價比高的面膜，這次就為大家集合了台灣屈臣氏、康是美、寶雅及Tomod's4大藥妝店的熱賣面膜Top5，大部分在香港都能買得到，趕快收藏到購物清單吧！

新冠肺炎疫情下經常戴口罩容易令皮膚變差，多在家中敷面膜護膚吧！(choisaaaa@IG)

屈臣氏

第5名：天天美麗 玻尿酸速效補水面膜

天天美麗是台灣屈臣氏獨家生產的面膜品牌，它推出了不同功效，有美白、修護、緊緻和保濕等等，而他們最熱賣的就是這款玻尿酸速效補水面膜，產品聲稱可以8分鐘快速補水，注入高濃度的玻尿酸，而且面膜質地是隱形的雪凝絲，更透薄服貼，最重要的是價錢便宜得驚人，在台灣屈臣氏買只需要台幣NT.99（約HKD26）就可以有5片，平均只要5塊一片，就算多買幾盒存貨也不會心痛！比較可惜的是香港暫時還沒有這款面膜，因此只能找代購或再次去台灣的時候入貨了！

第5名：天天美麗 玻尿酸速效補水面膜 台幣NT.99（約HKD26）（台灣屈臣氏）

第4名：Bio Essence BIO蝸牛原液修護面膜

蝸牛原液是護膚品中常見的修護和舒緩成分，而這款面膜裡就含有高濃度的蝸牛原液萃取精華，而且配合BIO Energy Complex的獨特配方，可以讓蝸牛原液更加深入肌底，而最明顯的效果就是可以改善皮膚暗沈、斑點和痘痘的問題，並幫助皮膚進行修復和自我更新，這三個肌膚問題根本就是全天下女人的煩惱，也難怪台灣的網友紛紛表示這款面膜沒有過多的宣傳，但是在屈臣氏卻經常缺貨，原來是隱藏的寶藏！值得一提的是，這款蝸牛原液修護面膜也可以在香港的屈臣氏和萬寧購買，價錢也只需HK$118。

第4名：Bio Essence BIO蝸牛原液修護面膜 HK$118/10片 (屈臣氏/萬寧)

第3名：Aprilskin 金盞菊撕拉面膜

韓國品牌Aprilskin深受韓妹的喜愛，主打天然低刺激的護膚產品，更榮獲多個韓國消費者和品牌大賞獎項，而金盞菊系列更是Aprilskin的熱賣產品，在韓國Naver搜尋網的「Best100」裡排名第一，一直大受韓國女生歡迎而且有品質保證。

這款金盞菊撕拉面膜是唯一一款非片裝的面膜，不單止在韓國和台灣掀起撕拉面膜的熱潮，還紅到了美國。金盞菊花瓣及萃取物可以有效地鎮靜肌膚，而且撕拉面膜還可以去除老廢角質，對於油脂分泌旺盛、皮膚粗糙和多黑頭粉刺的女生特別有效，解決最近因為經常戴口罩造成的皮膚問題。Aprilskin 金盞菊撕拉面膜同樣在香港屈臣氏和萬寧就能夠找得到，價錢只需要HK$130。

第3名：Aprilskin 金盞菊撕拉面膜 HK$130 (屈臣氏/萬寧)

第2名：森田藥粧 高保濕菁華露面膜

森田藥粧可以說是窮人恩物，也是不少女生的「看門口」護膚品，價錢便宜而且效果不錯，是性價比極高的平民面膜品牌。這次介紹的是高保濕菁華露面膜，蘊含玻尿酸保濕因子，敷完後可以感受到皮膚爆滿有彈性，而且還有鎖水的功效，隔天起床還能感受到皮膚滑嫩的觸感，而且面膜當中的維生素E和B5還可以防止皮膚老化和粗糙的問題，價錢更只要HK$38就有8片面膜！不過就算這款面膜只做到保濕的效果，也不能要求再多了。

第2名：森田藥粧 高保濕菁華露面膜 HK$38/8片 （莎莎）

第1名：Naruko 茶樹神奇痘痘黑面膜

台灣屈臣氏最熱賣的面膜就是牛爾老師的品牌Naruko的茶樹神奇痘痘黑面膜了，痘痘是女人一生中都受到困擾的問題，夏天更是痘痘肆虐的季節，而且戴口罩容易讓痘痘惡化，因此去痘產品對女生來說需求十分大。台灣護膚專家牛爾研製的茶樹黑面膜可以吸收油脂並達到油水平衡，減少粉刺和痘痘的形成，香港的@Coseme也介紹過這款面膜，有使用者表示用完後還可以提亮膚色，減少黯沉，而價錢只需HK$79就有8片，的確是沒有不入手的理由！

第1名：Naruko 茶樹神奇痘痘黑面膜 HK$79/8片 （Mydress）

寶雅 2020上半年熱賣面膜Top5：

康是美2020上半年熱賣面膜Top5：