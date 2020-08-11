最近大陸熱播劇《三十而已》掀起熱話，以3位30歲的女性視角展開，講述她們在職場、愛情上會遇到的焦慮，探討30+女性的生存法則和戀愛觀念。除了《三十而已》之外，他的姐妹劇《二十不惑》也是同類型的都市劇，但是探討的卻是20+的女性，兩部劇的女主角們雖然是截然不同的性格，但在不同的人生階段卻同樣遇到挫折和困難，就如我們在現實生活中的鏡像。

《三十而已》以3位30歲的女性視角展開，講述她們在職場、愛情上會遇到的焦慮。（《三十而已》劇照）

《二十不惑》v.s《三十而已》 道盡女生人生的迷茫與成長

《二十不惑》講述4個剛從大學畢業的20歲少女，平凡的姜小果、高冷女神梁爽、宅女羅艷和單純的富二代段家寶，因為同一個宿舍的關係四人結為知己，熱血又青春的她們對社會生活充滿憧憬和熱情，但是當真正踏出社會後卻面臨了挫折、迷茫，碰碰撞撞卻有所成長；而《三十而已》的3位30+女性王漫妮、顧佳和鍾曉芹就彷如10年後的她們，在社會上醞釀了一段年月後，在愛情、職場上遇到了更逼切的危機，比年輕時更加複雜和挑戰，有人說，兩部劇分別就像初出社會時懵懂不知的自己和工作多年後的自己的對話，但是比較兩套劇就會發現，20歲和30歲的女性在面對職場和愛情的立場卻大相逕庭。

《二十不惑》講述4個剛從大學畢業的20歲少女踏出社會後面臨了的挫折、迷茫的成長故事（《二十不惑》劇照）

《二十不惑》v.s《三十而已》7大角色如像不同女生的影子：（按圖看更多）

+ 3 + 2

20+ 職場女生：忐忑不安 忍氣吞聲

20歲的職場，是忐忑又迷茫；30歲的職場，是野心和霸氣。《二十不惑》裡的姜小果為了能從某大型金融公司的實習生轉正為正式員工，公司的大小雜務都要包辦，因為是實習生的關係，還要任人呼喚，即使如此也不敢埋怨，只能忍氣吞聲，幫上司買東西也不敢報銷，甚至還要替同事「揹鍋」，只為了一紙合約。而單純的富二代段家寶進入新公司工作，為了討好同事們，不斷自掏錢包買禮物和食物同事，為了融入同事而做自己不喜歡的事情，甚至因為一次不小心把抱怨老闆的對話發到了公司群組，忐忑不安了很久，每天上班都是戰戰競，害怕自己會做錯事。

20歲時踏入職場，會感到忐忑又迷茫，害怕自己會犯錯，戰戰兢兢但又勇於闖蕩。（《二十不惑》劇照）

《二十不惑》20+女生面對的職場壓力和心態：（按圖看更多）

30+ 職場女生：了解自己到底要的是什麼

反觀，30歲的職場卻截然不同。在職場上打滾多年後，摸透了職場的生存法則，有足夠的經驗應對各種挑戰和處理同事之間的爾虞我詐。就像王漫妮一樣，當發現同事陷害自己後，她處理好顧客之後，立即拿著證據揭發同事的不正當手段，不讓自己受一點的委屈。而且30+的女性更加有野心，為了過上更好的日子，她們必須努力向上游，爭取升職加薪的機會，歲月的沉澱讓她們更了解自己到底要的是什麼。

30+女性在職場上打滾多年後，摸透了職場的生存法則，有足夠的經驗應對各種挑戰和處理同事之間的爾虞我詐。（《三十而已》劇照）

《三十而已》30+女生面對的職場壓力和心態：（按圖看更多）

20+女生愛情觀：單純講求感覺

20歲的愛情，簡單又蠢蠢欲動；30歲的愛情，是謹慎，也可能是將就。20歲的時候談戀愛是一件很單純的事情，喜歡就去爭取，只要合得來又有感覺，彼此就會自然而然地成為戀人，不會考慮過多的因素。就像段家寶，遇到了同樣是「吃貨」的大雄，兩人惺惺相惜，很快就墜入愛河，宅女羅艷也到了有共同喜好的路然，也漸漸打開心扉，曖昧的情愫美好又甜蜜。

20歲的愛情，簡單又蠢蠢欲動，不受社會規條和物質所約束，喜歡就主動。（《二十不惑》劇照）

《二十不惑》20+女生渴望純真甜蜜的愛情：（按圖看更多）

30+女生愛情觀：現實理性考慮物質

但是30歲的愛情更多都是帶有目的性的，要考量的事情更多，不再是談感情，而是材米油鹽，甚至很現實地談錢。例如鍾曉芹，為了不用孤獨終老，選擇了和相親對象陳嶼結婚，一個因為抵不住家人和社會的催逼將就結了婚，一個為了找個避風港安穩過日子，婚姻中缺了愛，一樣悲劇收場。另外王漫妮也是很多30+女性的縮影，自認為自己不會為了物質而結婚，但是遇到了梁正賢，她還是看中了對方英俊又多金的特質，成了第三者而不自知。20歲的愛情很純粹，不受社會規條和物質所約束，30歲的愛情，第一是物質，第二才是喜歡。

30歲的愛情，是謹慎，也可能是將就，這時候談戀愛帶著目的性，第一是物質，第二才是喜歡。（《三十而已》劇照）

《三十而已》30+女生物質化的成人愛情世界：（按圖看更多）